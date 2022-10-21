جدة - نرمين السيد - والتعديلات كالتالى: أولا: خط طنطا / الزقازيق والعكس: 1 – تعديل ميعاد قيام قطار 237 ركاب طنطا / الزقازيق، حيث يقوم من محطة طنطا الساعة 14:15 بدلا من الساعة 13:50 يصل محطة الزقازيق الساعة 16:10. 2 – تعديل ميعاد قيام قطار 239 ركاب طنطا / الزقازيق، حيث يقوم من محطة طنطا الساعة 15:25 بدلا من الساعة 14:45 يصل الزقازيق الساعة 17:15. 3 – تعديل ميعاد قطار 241 ركاب طنطا / الزقازيق حيث يقوم من محطة طنطا الساعة 16:50 يصل الزقازيق الساعة 18:35. 4 – تعديل ميعاد 234 ركاب الزقازيق / طنطا حيث يقوم من محطة الزقازيق الساعة 12:20 بدلا من الساعة 12:40 يصل محطة طنطا الساعة 14:00. 5 – تعديل ميعاد قطار 240 ركاب الزقازيق / طنطا حيث يقوم من محطة الزقازيق الساعة 16:30 يصل محطة طنطا الساعة 18:20. ثانيا: خط طنطا / منوف / شبرا الخيمة: 1 – تعديل ميعاد قيام قطار 548 ركاب طنطا / شبرا الخيمة، حيث يقوم من محطة طنطا الساعة 14:10 بدلا من الساعة 13:50 يصل محطة شبرا الخيمة الساعة 17:20. 2 – تعديل ميعاد قطار 547 ركاب منوف / طنطا حيث يقوم من محطة منوف الساعة 14:05 يصل محطة طنطا الساعة 15:10. ثالثا: خط بنها / ميت غمر: 1 – تعديل ميعاد قطار 831 ركاب بنها / ميت غمر حيث يقوم من محطة بنها الساعة 15:45 بدلا من الساعة 15:10 يصل محطة ميت غمر الساعة 16:50. 2 – تعديل ميعاد قطار 830 ركاب ميت غمر / بنها حيث يقوم من محطة ميت غمر الساعة 15:25 بدلا من الساعة 15:30 يصل محطة محطة بنها الساعة 16:30.

رابعا: خط بنها / الزقازيق: 1 – تعديل ميعاد قيام قطار 261 ركاب بنها / الزقازيق حيث يقوم من محطة بنها الساعة 17:50 بدلا من الساعة 17:40 يصل محطة الزقازيق الساعة 18:40.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السكة الحديد تعلن تعديل مواعيد بعض القطارات (بيان رسمى) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.