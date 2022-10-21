تفاصيل مبادرة «المتحدة» لمواجهة المخدرات

جدة - نرمين السيد - استعرضت قناة “إكسترا نيوز” الإخبارية فى برنامج “هذا الصباح”، تفاصيل المبادرة التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للتوعية بمخاطر الإدمان، عبر وسائلها الإعلامية المتنوعة.





التقرير ذكر أن المبادرة، تهدف توعية المواطنين، خاصة فئة الشباب، بكيفية اكتشاف مدمن المخدرات فى المنزل، وكيفية التعامل معه عن طريق إرشادات تعليمية، ووسائل العلاج المختلفة. ونوه التقرير بأن المبادرة، تتميز بالالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية فى تناول الموضوع إعلاميا. وأوضح التقرير أن المبادرة تنظم برامج توعوية للأجيال الصغيرة والجمهور، بمخاطر الإدمان عبر متخصصين وخبراء فى مجال الإدمان.

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