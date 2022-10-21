تأكيد الرئيس اعتزاز مصر بعلاقتها مع كوريا الجنوبية أبرز عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - وفى التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) و(المصرى اليوم) و(الشروق) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل تأكيد الرئيس السيسى - خلال اتصال هاتفى تلقاه أمس من رئيس كوريا الجنوبية يون سوك - اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة التى تربطها بكوريا الجنوبية، والشراكة القائمة بينهما.

ولفتت الصحف إلى تهنئة الرئيس السيسى نظيره الكورى، بمناسبة الاحتفال بيوم تأسيس "جمهورية كوريا" الشهر الحالى. ونقلت عن المتحدث باسم الرئاسة القول إن الاتصال تناول عددا من موضوعات التعاون الثنائى بين البلدين، خاصة على الصعيد الاقتصادى والاستثمارى، فى إطار علاقات الصداقة بين مصر وكوريا الجنوبية، وفى ضوء النماذج الناجحة التى تقدمها الاستثمارات الكورية بمصر فى العديد من المجالات.

وأبرزت الصحف تقدير الرئيس الكورى، لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس السيسى، وتثمينه تميز العلاقات مع مصر، مضيفة أن الرئيس الكورى أعرب عن التقدير الكبير الذى يكنه شعب كوريا الجنوبية لمصر وحضارتها العريقة، وتطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية على مختلف المستويات، خاصة الاقتصادية والتجارية، وزيادة الاستثمارات الكورية، فى ظل ما تشهده مصر من نمو اقتصادى وحركة تنمية شاملة.

وفى سياق آخر، أوردت صحيفة (الأهرام) إعلان الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، انطلاق النسخة الثانية من "قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" يوم 7 نوفمبر المقبل، و"منتدى مبادرة السعودية الخضراء" يومى 11 و12 من الشهر نفسه فى مدينة شرم الشيخ، معربا عن شكره للرئيس السيسى والحكومة المصرية على استضافة الحدثين.

وأضحت الصحيفة أن ابن سلمان قال إن انطلاق الحدثين يأتى تزامناً مع انعقاد مؤتمر COP27، الذى يجمع دول العالم تحت مظلة واحدة للارتقاء بالطموحات المناخية العالمية، من خلال تحفيز العمل المشترك على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية؛ وهو ما يأتى إيمانا من المملكة ومصر بأهمية العمل التشاركى الجماعى لمواجهة التحديات البيئية والمناخية التى تشهدها المنطقة والعالم.

هذا وتابعت الصحف بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن تطورات الأوضاع بالأراضى الفلسطينية ، حيث نقلت صحيفة (الجمهورية) عن وزارة الخارجية التأكيد أن مصر تتابع - بقلق بالغ - تطورات الوضع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بعدد من مدن الضفة الغربية وفى محيط المسجد الأقصى على مدار الأيام الماضية، وما تشهده من اعتداءات واستفزازات إسرائيلية متواصلة، وتصعيد خطير فى حدة ووتيرة العنف.

وأضافت الصحيفة أن بيان وزارة الخارجية طالب بالوقف الفورى للحلقة المفرغة للعنف والاعتداءات والاستفزازات القائمة، وتوفير الحماية للمدنيين الذين تتعرض حياتهم ومقدراتهم للمخاطر يوما بعد يوم.

ولفتت الصحيفة إلى أن البيان أكد أن مصر تحث القوى الدولية الكبرى وشركاء ورعاة عملية السلام التاريخيين على تحمل مسئولية وقف العنف والتحرك العاجل لتهدئة الوضع من أجل تشجيع الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى لاستئناف عملية السلام.

إفريقيا، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن فرنسيس أتورى رئيس منظمة الوحدة النقابية الإفريقية قد درع المنظمة للرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك تقديرا لدوره وجهوده فى خدمة عمال وشعب إفريقيا، مشيرة إلى أن الدرع تسلمه محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، كما قدمت سعدية نخزه ممثلة اتحاد أصحاب العمل الأفارقة درع تكريم للرئيس؛ تقديرا لدعمه لمشروعات التنمية الاقتصادية فى إفريقيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن أرزقى مزهود الامين العام لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية سلم - كذلك - درع المؤتمر لوزير القوى العاملة حسن شحاتة، كما شمل التكريم جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر السابق، ومحمد وهب الله نائب منظمة الوحدة الافريقية سابقا (وتسلم التكريم نجله) بمنحهما درع منظمة الوحدة النقابية الإفريقية تقديرا لدورهما فى خدمة عمال مصر وإفريقيا.

وعلى صعيد نشاط الحكومة، سلطت صحيفة (الأخبار) موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، مشيرة إلى أن مشروع القانون نص على أن "تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات".

ونشرت الصحيفة - كذلك - موافقة مجلس الوزراء على طرح مرحلة تكميلية للمرحلة الثامنة بمشروع "بيت الوطن" (أراضى المصريين المقيمين بالخارج)؛ وذلك لاستيعاب طلبات الحاجزين فى المشروع ورغبات الكثيرين منهم فى طرح مناطق مميزة، والاستفادة بأكبر قدر من التحويلات الواردة بالعملة الأجنبية.

عسكريا، وفى سياق احتفالات القوات البحرية بعيدها الـ 55، استهلت صحيفة (الأهرام) ملفا صحفيا أفردته فى نسختها الصادرة اليوم، بالقول "تحتفل القوات البحرية فى هذا اليوم من كل عام بعيدها السنوى، الذى سطرت فيه معجزة عسكرية بكل المقاييس ومعانى التضحيات والبطولات، وأول عمل عسكرى لاستعادة الكرامة والعزة والذى تجلى فى نصر أكتوبر العظيم، ففى يوم 21 أكتوبر عام 1967 قامت القوات البحرية بأول عمل عسكرى مصرى بعد نكسة 1967.

حيث نفذت فيه هجمة من خلال لنشى صواريخ من قوة قاعدة بورسعيد البحرية باستخدام الصواريخ(سطح/سطح) ضد أكبر الوحدات البحرية الإسرائيلية فى هذا الوقت (إيلات) التى اخترقت المياه الإقليمية المصرية كنوع من إظهار فرض السيطرة الإسرائيلية على مسرح العمليات البحرى والتى نجحت البحرية المصرية فى إغراقها، وكان هذا الحدث علامة بارزة فى تاريخ بحريات العالم، وهو أن تنجح قطعة بحرية صغيرة الحجم فى تدمير وحدات بحرية كبيرة الحجم مثل المدمرات، مما أدى إلى تغيير فى الفكر الإستراتيجى العالمى، وبناء على هذا الحدث التاريخى فقد تم اختيار يوم 21 أكتوبر ليكون عيداً للقوات البحرية المصرية.

فى حين أبرزت صحيفة (الجمهورية) تأكيد قائد القوات البحرية الفريق أشرف عطوة أن المجد الذى تحقق يوم الحادى والعشرين من شهر أكتوبر عام 1967 كان أكبر برهان على قوة وعزيمة رجال قواتنا البحرية ومقدمة للانتصار العظيم الذى تحقق فى السادس من أكتوبر 1973، ولأنه كان يوماً مجيداً فقد اتخذناه عيداً لقواتنا البحرية العريقة.

ونقلت الصحفية عن الفريق أشرف عطوة - خلال مؤتمر صحفى عقد على هامش الاحتفال بالعيد الخامس والخمسين للقوات البحرية - إشارته إلى أن الحدث لا يختزل فى تدمير وحدة بحرية معادية اخترقت مياهنا الإقليمية، وإنما كان فى استعادة الثقة والكرامة، حيث أعلن رجال البحرية المصرية أن هذا الشعب يرفض أى واقع يفرض عليه، وأنه قادر على تغيير هذا الواقع بعون الله.

وأضافت الصحيفة أن الفريق أشرف عطوة قال "إن قواتنا البحرية منذ إنشائها عام 1809 وحتى اليوم تمتلك تاريخاً مشرفاً، خاضت خلاله معارك شرسة، كما مرت أيضا بمراحل تطور متعددة ومتعاقبة، واليوم أصبحت تمتلك ما لم تكن تمتلكه بالأمس مؤكدا أن القيادة السياسة والقيادة العامة للقوات المسلحة لم تبخلا بـأى جهد فـى دعـم وتطوير قواتنا البحرية".

وفى شأن عسكرى آخر، تابعت الصحف فعاليات اليوم الوطنى لجمهورية مصر العربية ودول الدارسين الوافدين الذى نظمته كلية القادة والأركان، وذلك فى إطار خطة الأنشطة العلمية والثقافية التى تنفذها الكلية وتزامنا مع الاحتفال بالذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة وبحضور أعضاء التمثيل العسكرى لـ 25 دولة من الدول الشقيقة والصديقة.

وذكرت الصحف أن الفعاليات تضمنت عروضا تقديمية تناولت نبذة عن كلية القادة والأركان والإنجازات التى حققتها الدولة المصرية طبقاً للرؤية الطموح (مصر 2030)، والجهود المبذولة لمجابهة الإرهاب وتحقيق الأمن والإستقرار فى المنطقة، كذلك نماذج ومعروضات لأبرز المعالم التاريخية والحضارية والموروثات الثقافية والشعبية لمختلف الدول.

ونقلت الصحف عن اللواء أركان حرب أحمد محمود صفى الدين مدير كلية القادة والأركان تأكيده أن الاحتفال باليوم الوطنى بمثابة توثيق للروابط ودعم أواصر الأخوة والصداقة والتعاون، مؤكدا أن القوات المسلحة المصرية كانت وستظل ترحب بانضمام كل طالب علم داخل منشآتها ومعاهدها العسكرية.

وعن قرارات العفو الرئاسية، أوردت صحيفة (الأخبار) إعلان لجنة العفو الرئاسى الاستمرار فى خروج دفعات عفو جديدة خلال الفترة المقبلة، وأشارت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت وتيرة سريعة لخروج دفعات متتالية خلال مدة وجيزة وذلك بسبب التنسيق الكامل مع الجهات المعنية.

وذكرت الصحيفة أن اللجنة كشفت عن الإفراج عن دفعة جديدة الأسبوع القادم مع تكثيف جهودها لفحص القوائم المقدمة إليها، وأكدت أن عمل لجنة العفو يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

بيئيا، تناقلت الصحف دعوة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء البيئة العرب، إلى ضرورة تضافر كل الجهود الدولية والإقليمية والوطنية الرسمية وغير الرسمية لإعادة صياغة منظومة متكاملة تسمح للأجيال الحالية بالحصول على حقوقها الطبيعية فى التنمية وعيش حياة خالية من التلوث وتنعم بالموارد الطبيعية، ومواجهة التحديات البيئية فى الوطن العربى.

ونقلت صحيفة (المصرى اليوم) عن الوزيرة إشارتها - فى كلمتها أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء البيئة العرب التى انطلقت أعمالها أمس - إلى أن مصر خلال رئاستها الدورة الحالية للمجلس اجتهدت فى تنفيذ الالتزامات بالتنسيق مع الأمانة الفنية، إذ تمت متابعة موقف الاتحاد العربى للمصارف العربية، والترحيب باستضافة مقر الأمانة التأسيسية لمرفق البيئة العربية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتوقيع على النظام التأسيسى لها، بالإضافة إلى التنسيق مع كل الدول لوضع الخطوط العريضة للاستراتيجية العربية للمخلفات الصلبة متضمنة المخلفات البلاستيكية.

إلى ذلك، أبرزت صحيفة (الأخبار) تأكيد وزير الرى هانى سويلم - خلال الجلسة الختامية لأسبوع القاهرة للمياه - أن هذه الفعالية (أسبوع المياه) أصبح منصة دولية للحوار لعرض قضايا المياه على المستوى العالمى، مع العمل على عرض قضايا وتحديات المياه بالدول الأفريقية على وجه الخصوص، مع التأكيد على دور هذا الأسبوع فى بحث التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه، إضافة إلى جهود مصر لوضع قطاع المياه فى قلب العمل المناخى العالمى.

ولفتت الصحيفة إلى التحية التى قدمها الوزير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على رعايته لأسبوع القاهرة للمياه، مستعرضا أهم مخرجات جلسات الأسبوع وعلى رأسها إطلاق "وثيقة إعلان القاهرة"، وإعـلان رئاسة مؤتمر المناخ (كوب 27) والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية لآليات دعم مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه وخارطة الطريق للتنفيذ، وعرض فعاليات "يوم المياه" و"جناح المياه" ضمن مؤتمر المناخ القادم، وبدء التحضير للمنتدى العالمى العاشر للمياه بإندونيسيا بمعرفة مجلس محافظى المجلس العالمى للمياه.

دوليا، أبرزت الصحف نبأ استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس من رئاسة حزب المحافظين، وذلك بعد 6 أسابيع فقط من توليها المنصب.

وذكرت صحيفة (الشروق) - فى صضدر صفحتها الأولى - أن تراس ستبقى رئيسة للحكومة حتى اختيار خلف لها خلال أسبوع، مشيرة إلى استقالة تراس جاءت تحت ضغط برنامجها الاقتصادى الذى أثار صدمة فى الأسواق وقسم حزب المحافظنى بعد 6 أسابيع فقط من تعيينها.

ولفتت الصحيفة إلى أن تراس أصبحت صاحبة أقصر مدة حكم فى تاريخ بريطانيا.

رياضيا، أجرت صحيفة (الأهرام) حوارا صحفيا مع ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذى للدورى الإنجليزى الممتاز (البريميرليج)، أكد خلاله أن محمد صلاح، لاعب المنتخب ونادى ليفربول، تحول إلى أيقونة جماهيرية فى المنطقة العربية، وقال: «بالفعل هو أيقونة حتى فى البريميرليج، فهو لاعب استثنائى ومميز للغاية، ونجح فى تحقيق نجاحات وأرقام تاريخية، بعضها غير مسبوق، وعادة فى الدورى الإنجليزى، يحظى اللاعبون بمتابعة مضاعفة عن غيرها فى أى دورى آخر، كونه الدورى الأكبر فى العالم".

ونقلت الصحيفة عن ماسترز القول "صلاح يقدم أداءً مميزًا خلال المواسم الأربعة الأخيرة تحديدًا، وقد تألق كثيرًا مع ليفربول، وصنع إنجازات لا يمكن إغفالها، وتحوله لأيقونة فى المنطقة العربية أو الشرق الأوسط، كما هو لعشاق ليفربول أمر طبيعى بعد كل هذه المسيرة الكبيرة، فضلا عن أنه يأتى من الشرق الأوسط والمنطقة العربية العاشقة لكرة القدم، وأعتقد أن اللاعبين العرب مؤهلون للنجاح فى الدورى الإنجليزى، لأن لديهم الموهبة بالفعل، لكن بشرط أن تكون لديهم رغبة النجاح والتمسك بذلك، وأن يضحوا فى سبيل تحقيق حلم اللعب لأكبر الأندية، فبعض اللاعبين العرب لم يكن لديهم التزام كامل بحياة الاحتراف، على عكس باقى الأسماء التى نجحت من المنطقة العربية كصلاح ومحرز، وهناك أيضا محمد الننى زميل صلاح فى المنتخب المصرى، كما كانت هناك أسماء حققت النجاح قديمًا، مثل ميدو، الذى فتح الباب للاعبين العرب بشكل أكبر، واللاعب المصرى تحديدًا، وأعتقد أن تألقه فى فترة ما من مسيرته، كان حافزًا للأندية لمتابعة الكرة المصرية".