نشاط الرئيس فى أسبوع.. حق مصر المائى لن يضيع وحلم الرمال السوداء يتحقق

جدة - نرمين السيد - ومطلع الأسبوع الماضى، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، سوبرامنیام جایشانکار، وزير خارجية جمهورية الهند، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والسفير أجيت جوبتيه، السفير الهندى بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى، مشيداً بالعلاقات التاريخية التى تجمع بين البلدين.

وأكد أن مصر تنظر بعين التقدير إلى الهند كونها إحدى أعرق الأمم على مستوى العالم، ولإسهاماتها العظيمة فى جميع المجالات، وأن مصر تثمن مسيرة التعاون المثمرة بين البلدين، وتتطلع لتبادل الخبرات فى مجالات التنمية المستدامة، خاصةً ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الأسبوع الماضى، جو كايزر، رئيس المجلس الإشرافى لشركة سيمنز العالمية للطاقة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب كريستيان بروخ الرئيس التنفيذى لشركة سيمنز للطاقة، والمهندسة ليلى الحارص العضو المنتدب لشركة سيمنز للطاقة بمصر.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول بحث التعاون المشترك مع شركة سيمنز العالمية للطاقة فى مشروعات الطاقة الخضراء فى إطار سعى مصر لتصبح مركزاً إقليمياً لإنتاج وتبادل الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأعرب الرئيس عن التقدير لما حققته شركة "سيمنز" من إنجازات فى تنفيذ المشروعات التنموية بمصر وجهودها الناجحة فى إنشاء محطات توليد الكهرباء فى مصر، مؤكداً التطلع لتعزيز الاستفادة من خبرات الشركة فى عدة قطاعات تنموية فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الربط الكهربائى، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل المهنى للكوادر المصرية فنياً وحرفياً على نحو يرسخ المعايير الألمانية المتمثلة فى قيم الأداء العالى والمستوى الدقيق فى الإنتاج.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالاً هاتفياً، الأسبوع الماضى، مع عبد اللطيف رشيد، رئيس جمهورية العراق.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تقدم بالتهنئة للرئيس العراقى على نيل ثقة البرلمان واختياره رئيساً جديداً للجمهورية العراقية، متمنياً له النجاح والتوفيق، ومؤكداً دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التى تجمع بين مصر والعراق، والحرص على الاستمرار فى دفع أطر التعاون الثنائى بين البلدين فى كافة المجالات.

من جانبه، تقدم الرئيس العراقى بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، على هذه اللفتة الكريمة، مشيداً بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التى تجمع بين مصر والعراق، ومؤكداً حرص العراق المتبادل على دفع أطر التعاون الثنائى بين البلدين، والتقدير للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقى على كافة الأصعدة، وكذلك الدور المصرى الحيوى فى تعزيز آليات العمل العربى المُشترك فى مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة.

كما ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة، خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه فى نسخته الخامسة تحت عنوان (المياه فى قلب العمل المناخى).

وجاء فيها: كان قـدر مصر أن تقع فى قلب تحديات الأمن المائى والغذائى وتغير المناخ؛ فمصر هى الدولة الأكثر جفافاً فى العالم، وتعتمد على نهر النيل بشكل شبه حصرى لمواردها المائية المتجددة، والتى يذهب حوالى 80% منها إلى قطاع الزراعة، مصدر الرزق لأكثر من 60 مليون من البشر هم نصف سكان مصر.

وعلى ضوء هذه الندرة المائية الفريدة من نوعها، فإن موارد مصـر المائية صارت تعجز عن تلبية احتياجات سكانها، بالرغم من اتباع سياسة لترشيد الاستهلاك من خلال إعادة الاستخدام المتكرر لمياه الرى الزراعى، على نحو جعل معدل الكفاءة الكلية لاستخدامها فى مصر واحدا مـن أعلى المعدلات فى إفريقيا.

وتؤدى تداعيات تغير المناخ لتفاقم آثار الندرة المائية على الرقعة الزراعية بمصر، والتى تتأثر بالتبعات السلبية لتغير المناخ التى تحدث داخل حدودها وكذا فى سائر حوض النيل، لكون مصر دولة المصب الأدنى به.

وبناءً على تلك المعطيات، كان ضروريا أن تتبنى مصر مقاربة شاملة بغرض التعامل الناجح مع تحديات الأمن المائى والغذائى وما يرتبط بذلك من تحديات مناخية، باعتبار ذلك مسألة أمن قومى لمصر.

فعلى الصعيد الوطنى، انتهجت الدولة "الاستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية" التى تهدف لتوفير مياه الشرب وتحسين نوعيتها، وترشيد الموارد المائية وتنميتها بكافة الوسائل الممكنة.

كما تبنت مصر سياسة للأمن الغذائى توازن بين الإنتاج المحلى والواردات الغذائية.

وقد تمكنت مصر بفضل ذلك من الحفاظ على أمنها المائى والغذائى فى ظل أزمات عالمية وإقليمية.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الأسبوع الماضى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة مخطط وزارة التجارة والصناعة لزيادة الاستثمارات الصناعية، وتعزيز إنتاج المجمعات الصناعية".

ووجه الرئيس وزارة التجارة والصناعة بتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات الصناعية، والتواصل المستمر والمنتظم مع مجتمع رجال الأعمال الوطنيين من ذوى الخبرة والإدارة المحوكمة والإنتاج المتميز، للوقوف على التحديات التى تواجههم وسرعة توفير الحلول لتذليل أية عقبات فى هذا الصدد، وذلك بهدف دعم قطاع الصناعة الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، سعياً نحو شحذ طاقات الدولة فى المجال الصناعى.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الأسبوع الماضى، على استقبال وفد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين من القطاعات الصناعية المختلفة، وذلك بحضور الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والقائم بأعمال محافظ البنك المركزى، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، والسيد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على استمرار التفاعل المباشر مع المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال الذين يمثل نجاحهم دعماً للمسار الذى تنتهجه مصر نحو التنمية الشاملة وبناء الدولة، وذلك بإقامة شراكة متوازنة مع الدولة تهدف لدعم الاقتصاد وتوطين الصناعة.

كما أكد الرئيس اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار والتعامل مع كافة الشواغل التى تواجه رجال الأعمال الوطنيين بشكل حاسم، لاسيما فى ضوء مساهماتهم الفاعلة والمؤثرة فى الناتج المحلى الإجمالى ونسب التشغيل للأيدى العاملة، والقدرات الإدارية والتنظيمية التى يمتلكونها، مستعرضاً سيادته فى هذا الإطار التسهيلات والإجراءات الإصلاحية والتنموية التى تتبناها الحكومة لتشجيع ومساندة الاستثمارات الجادة وتذليل جميع العقبات أمام القطاع الخاص، بالإضافة إلى ما تضطلع به الدولة على صعيد تطوير البنية الأساسية، خاصةً فى قطاع الموانئ والمطارات وشبكة الطرق ومنظومة النقل الحديث، بالإضافة إلى التطور الكبير الذى حدث فى منظومتى الجمارك والضرائب، إلى جانب تحديث الأطر والنظم القانونية.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأربعاء الماضى، مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ هو الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة، ويعتبر إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التى تهدف إلى تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، التى تستخدم فى العديد من الصناعات الدقيقة مما يفتح الآفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطنى وعملية التنمية الشاملة.

ونهاية الأسبوع، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس يون سوك، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائى بين البلدين خاصةً على الصعيد الاقتصادى والاستثمارى فى إطار علاقات الصداقة بين مصر وكوريا الجنوبية، وفى ضوء النماذج الناجحة التى تقدمها الاستثمارات الكورية فى مصر فى العديد من المجالات.

كما تم تبادل وجهات النظر بشأن الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وكذلك سبل التعاون فى قضايا تغير المناخ، خاصةً فى ضوء استضافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ فى نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

وأضاف المتحدث الرسمى، بأن الرئيس تقدم بالتهنئة لرئيس كوريا الجنوبية بمناسبة الاحتفال خلال شهر أكتوبر الجارى بيوم تأسيس "جمهورية كوريا"، مؤكداً اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة الممتدة التى تربطها بكوريا الجنوبية، والشراكة القائمة بينهما.