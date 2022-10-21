انخفاض حرارة وأمطار.. تفاصيل طقس الساعات المقبلة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد، استمرار انخفاض درجات الحرارة، اليوم الجمعة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.





وذكرت الهيئة، أن اليوم يشهد أمطارا خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وشمال محافظة البحر الأحمر، وأمطارا على السواحل الشرقية ووسط سيناء، تمتد إلى جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية قد تصل للسيول على جنوب سيناء. وعن درجات الحرارة اليوم الجمعة، جاءت كما يلى: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 21. الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19. مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18. سوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 18. قنا العظمى 35 درجة والصغرى 21. أسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22.

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