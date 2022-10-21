وزير الأوقاف ومحافظ السويس يلتقيان قيادات الدعوة اليوم

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك بحضور عبد المجيد صقر محافظ السويس بديوان عام المحافظة بمناسبة العيد القومى للمحافظة. وقد أكد وزير الأوقاف أن العيد القومى لمحافظة السويس هو يوم من أيام الفداء والتضحية والبطولات العظيمة فى سبيل رفعة شأن وطننا العظيم والدفاع ببسالة عن ثراه الندي.

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