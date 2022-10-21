الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

جدة - نرمين السيد - قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد .





وأوضحت أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وشمال محافظة البحر الأحمر. وأكدت أن هذا يأتى مع استمرار سقوط الأمطار الخفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا وقد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء.

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