الأوقاف: نولى المرأة عناية كاملة.. وواعظات الوزارة لهن دور بارز فى الدعوة

وفى بداية كلمته رحب الشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية بالحضور جميعًا، مؤكدًا أن حضور هذه القافلة من الواعظات وإقامة هذا المعسكر بأرض الإسكندرية إضافة إلى محافظة الإسكندرية، وأن وزارة الأوقاف تولى المرأة عناية كاملة، ومن ذلك عنايتها بالواعظات حيث إن دور الواعظات فى المجتمع وفى الدعوة لا ينكر، وهذا ما شاهدنا جانبًا منه خلال القافلة التى عقدتها واعظات الأوقاف بمساجد الإسكندرية عصر اليوم، وما رأيناه من التفاف جماهيرى كبير حولهن بالمساجد أكبر دليل على نجاحهن فى أداء رسالتهن التى شرفهن الله عز وجل بها.
وفى محاضرته رحب الدكتور رمضان عبد العزيز رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية جامعة الأزهر بالسادة الحضور جميعًا شاكرًا دور واعظات الأوقاف فى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فهو دور غير مسبوق فى العالم الإسلامى والعالم العربي.
ووجه الشكر لوزارة الأوقاف على عودة المساجد إلى دورها الريادى أفضل مما كانت عليه من قبل فشاهدنا البرنامج الصيفى للأطفال ثم البرنامج التثقيفى لهم خلال أيام الدراسة ومجالس الإقراء والدروس المنهجية ومجالس الإفتاء ومقارئ القرآن لكبار القراء وللأئمة والأعضاء وللواعظات وللجماهير وغيرها من البرامج التى تستحدثها وزارة الأوقاف لخدمة المجتمع والوطن والدين والتى لم تكن موجودة فى عصر من العصور فى مصر أو غير مصر.
وأضاف أن دور الواعظات لم يكن موجودا بهذه القوة والفاعلية من قبل، مثمنا مبادرة نبى الهدى والتى شاركت بها وزارة الأوقاف الأمة الإسلامية فرحها بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم النبى العظيم فى كل شيء، فهو صلى الله عليه وسلم عظيم فى خلقه وفى خلقه، مؤكدًا أن دراسة علوم القرآن تغذى القلب والعقل، وتؤهل الشخص لأن يكون أكثر أخلاقًا وتأدبًا وعلمًا وثقافةً، وتزيده اطلاعًا، فعلوم القرآن من أرقى العلوم التى يمكن للدارس أن يرقى معها فى جميع جوانبه الإنسانية والحياتية.
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