محافظ القاهرة: مشروع كايرو بايك يقلل الاعتماد على السيارات الخاصة (صور)

جدة - نرمين السيد - قال خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن مشروع "كايرو بايك" الذى افتتحه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم يضم 26 محطة بأهم نقاط منطقة وسط المدينة والمناطق المجاورة لها بالقرب من محطات المترو والأتوبيس والجراجات العامة الكبرى، لتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة.





كما تضم المرحلة الأولى 250 دراجة سيتم استكمالهم فى المرحلة الثانية التى سيتم إنشائها ليصلوا إلى 500 دراجة، كما سيتم استكمال المحطات فى المرحلة الثانية ليصلوا إلى 45 محطة.

تعريفة الركوب وتعريفة استخدام كايرو بايك للمواطن 1‏جنيه/ساعة، وبحد أقصى 8جنيهات/ يوم، ولطلاب الثانوى والجامعة 70قرشا/ساعة وبحد أقصى 8 جنيهات/يوم، والإشتراك السنوى للمواطن 600 جنيه/سنة، فى حين يصل الاشتراك السنوى لطلاب الثانوى والجامعة إلى 400 جنيه/سنة . ويستطيع المواطن الاشتراك فى المشروع عبر لينك موقع مشروع كايرو باي http://cairobike.net، أوعبر تنزل أبليكشن مشروع كايرو بايك: https://play.google.com/store /apps/details?id=com.donkeyrepublic.bike.android ويتم الدفع باستخدام الكروت مسبقة الدفع، أوعبر الفيزا، ويسمح لجميع المواطنين اعتبارا من عمر 16 عاما استخدام كايرو بايك.

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