يقين.. رحلة طفلة حطمها والدها الإرهابى ووفرت لها الدولة حياة كريمة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - استعرض الإعلامى رامى رضوان، عبر بنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، رحلة الطفلة يقين، التى حطمها والدها الإرهابى واحتضنتها الدولة المصرية ووفرت لها حياة كريمة، إلى جانب مراحل علاجها وتأهليها.





وأكد رضوان، خلال البرنامج، أن رحلة العلاج لم تكن سهلة، ويقين تحولت من طفلة تخاف أى أحد تراه، إلى طفلة تعيش حياة كريمة بالأمل. شاهد الفيديو من هنا من ناحيتها، تحدثت الطفلة، عن كيفية تغير حياتها بعد أن أنقذها الجيش المصرى من والدها الإرهابى الذى كان يستخدمها كدرع بشرى فى الحملات اللى كانت تقوم بها القوات المسلحة على الجماعات الإرهابية.

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