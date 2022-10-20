بعد الأنتهاء من الجولة الأولى.. تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 11:33 مساءً - ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الأولى بنهاية لقاءات اليوم الخميس، بعدما واجه طلائع الجيش نظيره الداخلية، فيما التقى المقاولون العرب مع المحلة وفيوتشر مع حرس الحدود.

وانتهت مباراة المقاولون العرب و غزل المحلة بالتعادل الإيجابي 1 / 1 ، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، أحرز هدف المقاولون فادي فريد في الدقيقة 51 وتعادل غزل المحلة في الدقيقة 61 عن طريق أحمد الشيخ.

وفي مباراة أخرى، حقق فريق فيوتشر الفوز على نظيره حرس الحدود بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين، وجاء أهداف المباراة عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 73 وعزز الغينى إبراهيما باري بالهدف الثانى في الدقيقة 87، وبهذة النتيجة يحصد فريق فيوتشر أول ثلاث نقاط له في بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم .

في اللقاء الثالث والأخير، اقتسم فريقي الداخلية وطلائع الجيش، نقاط المباراة التي جمعتهما اليوم، الخميس،وانتهت على وقع التعادل السلبي بين الفريقين، على ملعب السويس الجديد، بهذه النتيجة تحققت نتيجة التعادل السلبي لأول مرة في الدورى هذا الموسم، ليحصد الداخلية نقطة وحيدة والطلائع نقطة أيضا وينضمان لـ6 فرق أخرى لديها نقطة بعد انتهاء الجولة الأولى.

وجاء ترتيب الدورى كالتالي:

1- سيراميكا – المركز الأول برصيد 3 نقاط.

2- فيوتشر – المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

3- الزمالك – المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

4- الأهلي – المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

5- الاتحاد السكندري – المركز الخامس برصيد 3 نقاط.

6- المقاولون العرب – المركز السادس برصيد نقطة وحيدة.

7- إنبي – المركز السابع برصيد نقطة وحيدة.

8- غزل المحلة – المركز الثامن برصيد نقطة وحيدة.

9- البنك الأهلي – المركز التاسع برصيد نقطة وحيدة.

10- فاركو – المركز العاشر برصيد نقطة وحيدة.

11- بيراميدز – المركز الحادي عشر برصيد نقطة وحيدة.

12- الداخلية – المركز الثاني عشر برصيد نقطة وحيدة.

13- طلائع الجيش – المركز الثالث عشر برصيد نقطة وحيدة.

14- أسوان – المركز الرابع عشر بلا نقاط.

15- الإسماعيلي – المركز الخامس عشر بلا نقاط.

16- حرس الحدود – المركز السادس عشر بلا نقاط.

17- سموحة – المركز السابع عشر بلا نقاط.

18- المصري – المركز الثامن عشر بلا نقاط.