جدة - نرمين السيد - ويستعرض "دوت الخليج" فى الفيديوجراف التالى أبرز الضوابط منها أنها تبدأ الاختبارت نهاية أكتوبر الجارى لجميع صفوف النقل من الرابع الابتدائى للثانى الثانوى، ويضعها موجه المادة وتعقد على مستوى المدرسة، ويكون الزمن حصة دراسية واحدة.
كما تُعقد الاختبارات أثناء اليوم الدراسى بما لا يخل بالدراسة، والأسئلة مما درسه الطلاب حتى نهاية أكتوبر، ورصد الدرجة ضمن أعمال السنة بعد أداء اختبار نوفمبر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضوابط التعليم لاختبارات الشهر لـ «سنوات النقل» (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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