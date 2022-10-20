توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية (صور)

جدة - نرمين السيد - وقعت الهيئة العامة للمستشفيات برئاسة الدكتور محمد فوزى السودة، اليوم الخميس، برتوكولا تعاون مع المعاهد التعليمية تحت إشراف الدكتورة سحر حلمى، رئيس قطاع التدرب والبحوث بوزارة الصحة والسكان.





يأتى ذلك انطلاقًا من الأهداف الثابتة التى تسعى لتحقيقها الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وكذلك مسؤوليتها التاريخية منذ إنشاؤها كمؤسسة علمية وبحثية رائدة ومستنيرة شعارها البحث العلمى والتدريب والرعاية الطبية، يؤكد ذلك على أرض الواقع ما تنتهجه الهيئة من تبادل الخبرات والتعاون المثمر مع قطاع التدريب والبحوث بالإدارة المركزية للتدريب بوزارة الصحة والسكان لتحقيق الرؤية المشتركة فى دعم التدريب والتعليم الطبى المستمر فى مجال البحث العلمى وتحقيق مبادئ اخلاقيات البحث والممارسات الطبية الرشيدة بجميع أنحاء الجمهورية.

وقال محمد فوزى السوده، رئيس الهيئة، إن البروتوكول قائم على التعاون والشراكة فى تصميم وإطلاق البرامج والدبلومات المهنية التى يعقدها مركز تدريب الأمانة الفنية بالهيئة فى كافة مجالات التدريب والبحث العلمى، وبما يعود بالنفع على الدارسين وطالبى العلم من خلال توفير المادة العلمية والأماكن المعدة التدريب، وكذلك توفير الخبرات الفنية والعلمية والتى تذخر بها الهيئة، وتنفيذ البرامج التدريبية الداعمة لإنجاح البرامج التدريبية والدبلومات المهنية التى تنظمها الهيئة، لتحقق الهدف المرجو منها وهو الإرتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمريض المصرى.

وأفادت الدكتورة سحر حلمى، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، أن هذا البروتوكول يهدف إلى تحقيق أهداف القطاع بتوفير التدريب الطبى المميز للعاملين بالقطاع الطبى فى كافة مجالات البحث العلمى لخدمة الكوادر الطبية فى ضوء توفير فرص التعليم الطبى المستمر لهم، والقطاع ملتزم بتوفير وإعداد البرامج العلمية اللازمة للتدريب بما يحقق الاستفادة القصوى للدارسين، وبما يحقق الهدف المرجو من البرتوكول والذى ينص كذلك على تشكيل لجنة دائمة مشتركة لمتابعة تنفيذه من خلال تعيين منسقين من الطرفين لمتابعة تطبيق البرامج المشتركة ونسبة الانجاز للوصول إلى خدمة تدريبية متميزة.