شاهد .. النائب طارق الخولى ينشر صورا للمفرج عنهم بالعفو الرئاسي الأخير

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 09:30 مساءً - نشر النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، صورا لعدد من المفرج عنهم وشملهم قرار العفو الرئاسي الأخير.

وكانت لجنة العفو الرئاسي أكدت من قبل أنها تُجري إجراءاتها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لخروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا من غير المتورطين بعنف ولا ينتمون لجماعات إرهابية خلال اليوم وغداً.

وأكدت اللجنة استمرار عملها خلال الفترة القادمة في دمج المُفرج عنهم طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية والتي يتم تنفيذها بالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات الدولة، مجددة شكرها لرئيس الجمهورية والنائب العام و وزير الداخلية على جهودهم الحثيثة والمُقدرة لإنجاح عمل اللجنة.