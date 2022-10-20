الأرصاد لأهالي سيناء: احذروا الأمطار قد تصل للسيول

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 09:29 مساءً - أكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على سيناء يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تصل الى حد السيول على مرتفعات سيناء.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا، و يسود طقس مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وحار على جنوب البلاد، لطيفا اول الليل مائلا للبرودة فى اخره كما حذرت الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على جنوب سيناء، ويسود طقس غائم جزئى على جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمروعلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربيةو شمال الصعيد مشمس على جنوب الصعيد

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة ٣٠٪ على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وشمال محافظة البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية قد تصل لحد السيول على جنوب سيناء بنسبة ٤٠٪

طقس القاهرة

وقالت الهيئة: إنه من المتوقع أن يسود طقس مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيفا مائلا للبرودة ليلا

كما توقعت أن يسود طقس معتدلا على السواحل الشمالية الغربية وعلى السواحل الشرقية، نهارا، لطيفا مائلا للبرودة ليلا،وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس حار على جنوب سيناء وسلاسل البحرالأحمر نهارا لطيفا مائلا للبرودة ليلا وتوقعت أيضا أن يسود طقس حار على جنوب الصعيد ومائلا للحرارة على شمال الصعيد نهارًا، لطيفا مائلا للبرودة ليلا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".

إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".

إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".

إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".

إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".

السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".

الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".

الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، برج العرب، الحمام".

ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

الساحل الشمالي الشرقي: "بورسعيد، العريش، رفح".