“الصحة” توقع بروتوكول تعاون مع “العربي للتنمية” للرعاية الصحية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 09:29 مساءً - شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان، ومؤسسة العربي لتنمية المجتمع، في إطار التعاون وتضافر الجهود بين القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الصحية.

وقع البروتوكول الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان والمشرف على المركز الإعلامي، ومن جانب مؤسسة العربي للتنمية الأستاذة صباح العربي نائب رئيس مجلس الأمناء، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يتضمن التعاون والتكامل لتحقيق التنمية الصحية من خلال وضع خطة سنوية بجدول زمني وموازنة تقديرية وخطة تنفيذ برامج للمشاركة في تحقيق التنمية الصحية وتلبية الاحتياجات المتنامية والمتنوعة للمجتمع.

وأضاف "عبدالغفار" أن البروتوكول يهدف إلى زيادة دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التنمية الصحية، من خلال تنفيذ برنامج لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للأطفال "كريمي النسب" من سن يوم إلى سنتين، في ضوء ما توليه الوزارة من جهد في سبيل الارتقاء بصحة المواطنين وحمايتها.

وأضاف "عبدالغفار" أنه وفقًا للبروتوكول تتولى الوزارة إعداد المعلومات الفنية واعتماد الأدلة اللازمة لتنفيذ برامج لتمكين المؤسسة من المشاركة في تحقيق التنمية الصحية وتلبية الاحتياجات المتنامية والمتنوعة للمجتمع وزيادة دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التنمية الصحية والبدء ببرنامج لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للأطفال كريمي النسب.

وتابع "عبدالغفار" أنه يتم توجيه العمل من خلال إنشاء حلول قائمة على الأدلة وتوصيات استراتيجية وزارة الصحة في تنفيذ المشاركة المجتمعية بشكل مؤسسي، وبناء المعرفة والفهم على أبعاد العلاقة بين استدامة النظام الصحي وتحقيق التنمية الصحية وتلبية الاحتياجات المتنامية.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن البروتوكول يتضمن إعداد تقرير سنوي يشمل التقييم والنتائج والتوصيات بشأن برنامج رفع كفاءة الخدمات المقدمة للأطفال كريمي النسب من سن يوم إلى سنتين والذي تم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الصحة ومؤسسة العربي وذلك لتحقيق التنمية الصحية.