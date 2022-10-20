رئيس الرعاية الصحية والسفير السويدى يتفقدان شركة جيتينج فى ستوكهولم

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، يرافقه هوكان إيمسجورد، السفير السويدى لدى مصر، زيارة تفقدية لشركة جيتينج (GETINGE) بالسويد، الرائدة عالميًا فى مجالات إنشاء وتجهيز غرف العمليات بنظام الكبسولة، والتعقيم المركزى للمستشفيات، والتكنولوجيات المتطورة لأقسام الطوارئ والرعايات المركزة والتخدير والحضانات بالمستشفيات.





جاء ذلك خلال زيارة رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى دولة السويد، والتى يرافقه خلالها أيضًا خالد عبدالوهاب، مسئول قطاع الأعمال والتعاون التجارى بالسفارة السويدية فى القاهرة، كما يرافقه وفد رفيع المستوى من الهيئة العامة للرعاية الصحية، يضم الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفنى لرئيس الهيئة، والدكتور أحمد عاطف، المشرف العام على التعاون الدولى ومدير إدارة الأزمات والكوارث بالهيئة، وذلك للتعرف والإطلاع على نظام الرعاية الصحية المتقدم فى السويد، وبحث تبادل الخبرات مع مختلف الشركات السويدية الرائدة فى المجال الطبى وتكنولوجيا الرعاية الصحية، ومناقشة مجالات التعاون المشترك.



وتفقد الدكتور أحمد السبكى، خلال الزيارة، أحدث تكنولوجيات إنشاء وتجهيز غرف العمليات بنظام الكبسولة، ونظم التعقيم المركزى للمستشفيات، إضافة إلى أحدث التكنولوجيات المتعلقة بتجهيز أقسام الطوارئ والرعايات المركزة والحالات الحرجة والحضانات والتخدير بالمستشفيات، لضمان تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى مطابقة للمعايير العالمية.



وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أنه تم الاتفاق مع شركة جيتينج (GETINGE)، باعتبارها إحدى الشركات الرائدة عالميًا فى مجال التعقيم المركزى للمستشفيات، للتعاون فى إنشاء أكاديمية تحت مُسمى "ADA GETINGE ACADEMY"، وذلك لتدريب مقدمى الخدمة الصحية من الأطقم الطبية والتمريضية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل، على أحدث التقنيات والنظم العالمية فى مجال مكافحة العدوى بالمستشفيات.



وأضاف السبكى، أنه تم بحث التعاون مع جيتينج (GETINGE)، باعتبارها إحدى الشركات الرائدة عالميًا فى مجال تجهيز وإنشاء غرف العمليات بنظام الكبسولة، لتطوير أقسام العمليات فى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، عن طريق نقل الخبرات فى مجال إدارة أقسام العمليات بطريقة مميكنة بالكامل، وكذلك إدارة دورة المريض داخل أقسام العمليات بطريقة آمنة ومميكنة بالكامل.



وتابع: "أنه تم بحث التعاون مع جيتينج (GETINGE) لتطوير أقسام الطوارئ والرعايات المركزة والحالات الحرجة والحضانات والتخدير بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، وتجهيزاتها بأحدث التقنيات العالمية، باعتبارها شركة رائدة فى أحدث التكنولوجيات المتعلقة بأقسام الرعايات المركزة والحضانات بالمستشفيات، والتكنولوجيا المتطورة لأقسام التخدير وأجهزة التنفس الصناعى، وذلك بما يدعم تحقيق رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بجودة عالمية، وكذلك الاستفادة من خبراتها فى إنجاز مشروع تطوير أقسام الطوارئ والرعايات المركزة بمستشفى شرم الشيخ الدولى على أعلى مستوى ضمن استعدادات التأمين الطبى لمؤتمر المناخ".



واستكمل أنه تم مناقشة مجالات التعاون المشترك مع شركة جيتينج (GETINGE)، فى مجال التعقيم المركزى للمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بشكل متطور، وباستخدام تكنولوجيا تتواكب مع مفهوم التحول الأخضر للمستشفيات، والتشغيل الأخضر المستدام لأقسام التعقيم المركزى فى المستشفيات.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، حرص الهيئة على نقل أفضل الخبرات والتكنولوجيات الدولية المتقدمة إلى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، بما يضمن تحقيق رؤيتها نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر وبجودة عالمية، ودعم جهود الدولة فى تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

تجدر الإشارة، إلى أن هذه الزيارة التفقدية تأتى ضمن برنامج زيارة الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى دولة السويد، والتى بدأها بزيارة وزارة الصحة السويدية، والتقى خلالها بعدد من المسئولين رفيعى المستوى بوزارة الصحة السويدية والمسئولين عن نظام التأمين الصحى بالسويد، كما التقى مع كبار المسئولين بالمؤسسة السويدية لقطاع الصحة (SWECARE)، والمسئولين بهيئة تنظيم قطاعى الصحة والرفاهية (National Board of Healthcare and Welfare)، بالإضافة إلى لقائه فى دائرة مستديرة مع كبار المسئولين والمستثمرين بالشركات السويدية الرائدة فى القطاع الطبى وتكنولوجيا الرعاية الصحية، فضلًا عن زياراته لمستشفى جامعة كارولينسكا (KAROLINSKA)، وشركة إليكتا (ELEKTA) السويدية، وشركة أسترازينيكا (AstraZeneca) لبحث تبادل الخبرات وسبل التعاون المشترك.