وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول مع مؤسسة العربى لتقديم الرعاية لكريمى النسب

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان، ومؤسسة العربى لتنمية المجتمع، فى إطار التعاون وتضافر الجهود بين القطاع الحكومى ومؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق التنمية الصحية.





وقع البروتوكول الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان والمشرف على المركز الإعلامى، ومن جانب مؤسسة العربى للتنمية الأستاذة صباح العربى نائب رئيس مجلس الأمناء، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يتضمن التعاون والتكامل لتحقيق التنمية الصحية من خلال وضع خطة سنوية بجدول زمنى وموازنة تقديرية وخطة تنفيذ برامج للمشاركة فى تحقيق التنمية الصحية وتلبية الاحتياجات المتنامية والمتنوعة للمجتمع.

وأضاف "عبدالغفار" أن البروتوكول يهدف إلى زيادة دور مؤسسات المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية الصحية، من خلال تنفيذ برنامج لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للأطفال "كريمى النسب"

من سن يوم إلى سنتين، فى ضوء ما توليه الوزارة من جهد فى سبيل الارتقاء بصحة المواطنين وحمايتها.

وأضاف "عبدالغفار" أنه وفقًا للبروتوكول تتولى الوزارة إعداد المعلومات الفنية واعتماد الأدلة اللازمة لتنفيذ برامج لتمكين المؤسسة من المشاركة فى تحقيق التنمية الصحية وتلبية الاحتياجات المتنامية والمتنوعة للمجتمع وزيادة دور مؤسسات المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية الصحية والبدء ببرنامج لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للأطفال كريمى النسب.

وتابع "عبدالغفار" أنه يتم توجيه العمل من خلال إنشاء حلول قائمة على الأدلة وتوصيات استراتيجية وزارة الصحة فى تنفيذ المشاركة المجتمعية بشكل مؤسسى، وبناء المعرفة والفهم على أبعاد العلاقة بين استدامة النظام الصحى وتحقيق التنمية الصحية وتلبية الاحتياجات المتنامية.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن البروتوكول يتضمن إعداد تقرير سنوى يشمل التقييم والنتائج والتوصيات بشأن برنامج رفع كفاءة الخدمات المقدمة للأطفال كريمى النسب من سن يوم إلى سنتين والذى تم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الصحة ومؤسسة العربى وذلك لتحقيق التنمية الصحية.