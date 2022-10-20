تحويلات مرورية لتنفيذ محطة مترو أنفاق العريش بشارع الهرم

جدة - نرمين السيد - قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع محطة مترو أنفاق العريش بشارع الهرم "المرحلة الثانية" ضمن مشروع محطات مترو الأنفاق الخط الرابع.





وقالت الإدارة فى بيانها، اليوم الخميس، إن الأمر الذى يستلزم غلق كلى لشارع الهرم بداية من شارع أحمد عبد المحسن وتقاطعه مع شارع الهرم وحتى ما قبل تقاطع شارع سهل حمزة بمسافة ما يقرب من 70 مترًا فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المنطقة الآثرية، وذلك ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة حتى انتهاء فترة الأعمال وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

حركة المركبات القادمة من شارع الهرم وترغب باستكمال السير بشارع الهرم اتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الآثرية يتم الدخول يمينا لشارع الشربينى "المطبعة" حتى تقاطعه مع شارع خالد أمين ثم الدخول يسارًا من شارع خالد أمين، واستكمال السير وصولا حتى تقاطعه مع شارع سهل حمزة، ثم الدخول يسارًا بشارع حمزة وصولا إلى شارع الهرم عقب تجاوز موقع الأعمال وصولًا إلى مناطق المريوطية والمنطقة الآثرية.

من جانبها، كلفت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.