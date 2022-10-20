20 ألف مشروع تنموى وخدمى للأسر الأولى بالرعاية بالأقصر

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر، تنفيذ 20 ألف مشروع تنموى وخدمى، متمثلا فى قروض حسنة وتسليم أكشاك ورؤوس مواشى ومساهمة فى دعم زواج الفتيات اليتيمات، فضلا عن دعم المجال الطبى فى تقديم عمليات القلب والعيون وتسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية للأسر الأولى بالرعاية فى محافظة الأقصر.





وأكد محمد حسين بغدادى، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر -فى بيان اليوم الخميس- الدور المهم والحيوى لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع التضامن الاجتماعى.

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