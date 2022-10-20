حياة كريمة تبدأ الزيارات الميدانية للمتطوعين من الجامعات (صور)

وتستكمل "حياة كريمة" النجاح الذى حققته الندوات التوعوية بالجامعات، بهدف توعوية شباب الجامعات بالجهود التنموية ونشر ثقافة العمل التطوعى والخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات وحثهم على المشاركة فى الحوار الجماهيرى، حيث يأتى ذلك بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمجلس الأعلى للجامعات والأكاديمية الوطنية للتدريب والمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية.
وبدأت المؤسسة فى تنفيذ الزيارات الميدانية لشباب الجامعات، لإشراك الشباب فى المبادرة الرئاسية، حيث تطوع أكثر من 3 آلاف متطوع من طلبة الجامعات، وتأتى خطوة الزيارات الميدانية لشباب الجامعات لمشروعات حياة كريمة على أرض الواقع ضمن الخطوات التنفيذية للعمل على الاستفادة من التخصصات المختلفة من شباب الجامعات فى تنفيذ مشروعات حياة كريمة، علاوة على العمل مع الأكاديمية الوطنية للتدريب على عقد برنامج تأهيلى للمتطوعين، وذلك بموجب البروتوكول الذى تم إبرامه بين المؤسسة والأكاديمية نهاية سبتمبر الماضى.
وعقدت مؤسسة حياة كريمة ندواتها التوعوية على 3 مراحل، وكانت أول ندوة توعوية للشباب الجامعى وتعريفهم بالمبادرة الرئاسية، بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وذلك تحت عنوان "التوعية والتعريف بالجهود التنموية فى المشروع القومى حياة كريمة"، وذلك لكون المؤسسة هى مظلة العمل التطوعى والتنموى فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف نشر ثقافة العمل المجتمعى والتطوعى "بين شباب الجامعات.
وبدأت المرحلة الأولى من هذه الندوات بجامعات القاهرة وعين شمس وبنها، ضمن سلسلة من الندوات التوعوية والتعريفية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتوعية الطلاب وتعريفهم بالمشروع القومى حياة كريمة والجهود المبذولة على الأرض.
وانطلقت المرحلة الثانية فى التاسع من أكتوبر الجارى، وشملت جامعات "طنطا، والسويس، وقناة السويس، وبنى سويف، والإسكندرية، وكفر الشيخ، وأسوان"، والتى شهدت إقبالا كبيرا من شباب الجامعات، وتستمر المرحلة الثالثة من الندوات، والتى بدأت فى جامعتى أسيوط وبورسعيد، وتستمر هذه الندوات فى جامعات "المنصورة ودمياط والأقصر والفيوم والسادات والمنوفية والعريش والوادى الجديد" حتى 23 أكتوبر الجارى.
يأتى ذلك إيمانا من مؤسسة حياة كريمة بدورها المجتمعى فى تعزيز قيم العمل التنموى والتطوعى ونشر ثقافة العمل المجتمعى والتطوعى"بين شباب الجامعات عبر المشروع القومى حياة كريمة، أكبر مشروع تنموى فى تاريخ مصر، والذى يهدف لإحداث تغيير جذرى فى حياة المواطنين الأكثر احتياجا وتوفير تنمية شاملة مستدامة لهم.
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