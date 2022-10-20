أمطار خفيفة وبرق ورعد على مدن جنوب سيناء ودرجه الحرارة بسانت كاترين 6

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 06:30 مساءً - شهدت محافظة جنوب سيناء، منذ قليل أمطار بجميع مدن المحافظة سانت كاترين ونوبيع ودهب وشرم الشيخ وغيوم ورعد وبرق وإنخفاض في درجات الحرارة والسحب والغيوم ملأت السماء.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة لديها تحذيرات بسقوط أمطار وربما تتحول إلى سيول، لذا رفعت الأجهزة التنفيذية درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيء الذي يضرب المحافظات.

وأوضح اللواء خالد فودة، أن مدن ومدن المحافظة تشهد تسقوط أمطار خفيفة سقوط، مشيرًا إلى أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى لهذه الأحوال الجوية.

وقال إن غرفة عمليات المحافظة أرسلت التحذيرات إلى غرف العمليات لكل مدينة، لمراجعة خطة الاستعداد والمواجهة لهذا المناخ.

وأشار إلى أن درجات الحرارة انخفضت عل معظم المدن ووصلت درجة الحرارة في سانت كاترين إلى أقل من 6 درجات، ما قد يؤدي إلى احتمال تساقط الثلوج على جبال المدينة

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن كل الطرق الدولية والداخلية مفتوحة أمام حركة السيارات، ولن يتم إغلاق أي طريق إلا بالتنسيق مع المرور والأجهزة التنفيذية.

وناشد المحافظ قائدي المركبات بتوخي الحذر واتباع تعليمات المرور، خاصة أن الطقس السيئ قد يتسبب في حدوث تأثيرات سلبية على الطرق.

أمطار خفيفة وبرق ورعد على مدن جنوب سيناء

أمطار خفيفة وبرق ورعد على مدن جنوب سيناء