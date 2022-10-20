هيئة الدواء تشارك في مؤتمر أورام مصر ٢٠٢٢

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 06:29 مساءً - شاركت هيئة الدواء المصرية في فعاليات مؤتمر أورام مصر ٢٠٢٢ في دورته الثانية، وذلك في الفترة من ١٨ إلى ٢٠ أكتوبر الجاري، وتمثلت المشاركة في ورشة عمل، وجلسة نقاش حول الصيدلة الإكلينيكية، تتناول موضوع المثائل الحيوية في الأورام.

كما قدم ممثلو الإدارة العامة لليقظة الصيدلية عرضاً تقديمياً تحت عنوان "اليقظة الدوائية الخاصة بالمثائل الحيوية"، وقُدم خلال العرض حزمة من المفاهيم المتعلقة بخصوصية المستحضرات الحيوية، وأهميتها في علاج الأورام، والتأكيد على أهمية ترصد ومتابعة أمان وفاعلية المستحضرات الحيوية ومثائلها، ووسائل الإبلاغ الفوري عن الآثار الجانبية محتملة الحدوث.

جدير بالذكر أيضًأ أن المؤتمر قد تناول الجديد في كمجالات أورام الثدي، والرحم، والمسالك، والجهاز الهضمي، وأمراض الدم، والتغذية العلاجية، والصيدلة الاكلينيكية، والجودة، ومكافحة العدوى، وأهمية التعليم المستمر والبحث العلمي.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على المشاركة في كافة الفعاليات المرتبطة بتطوير النظام الدوائي في مصر، والمساهمة بشكل فعال في تطوير سياسات اليقظة الدوائية، وتبادل الرؤى والخبرات حول كافة الموضوعات الخاصة بالشأن الدوائي.