القوات المسلحة تفتتح فندق ” جويل ” المنيا بعد تطويره

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 06:29 مساءً - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بمنظومة المنشآت الفندقية والخدمية التابعة للقوات المسلحة بكافة محافظات الجمهورية وتقديم أفضل مستويات الخدمة الإجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية بها .

قامت إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة بإفتتاح فندق " جويل " المنيا ، وذلك بعد إنتهاء أعمال التطوير الشاملة به والتى روعى فيها تطبيق أرقى التصميمات الهندسية لإبراز مقومات المظهر الجمالى فى إنشاءات الفندق ، فضلاً عن مراعاة أحدث معايير الفندقة العالمية فى منظومة العمل بالفندق مما يسهم فى توفير كافة الخدمات للزائرين من العسكريين والمدنيين على حد سواء .

وتشهد سلسلة نوادى وفنادق القوات المسلحة بمختلف محافظات الجمهورية خلال الآونة الأخيرة طفرة هائلة من حيث التطوير والتحديث بما يمكنها من توفير كافة الخدمات الفندقية بأحدث معايير الجودة العالمية .

يأتى ذلك فى إطار الدعم المستمر الذى توليه القوات المسلحة لتعظيم دور مؤسساتها الخدمية لتقديم خدمة مجتمعية متميزة من خلال صروحها الفندقية العريقة .

حضر مراسم الإفتتاح مساعد وزير الدفاع للتدريب والخدمة الوطنية ، ومدير إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة ، ومحافظ المنيا ، وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة .