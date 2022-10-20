الطاهرى يعلن تأسيس مكتب قطاع أخبار الشركة المتحدة فى نيويورك



جدة - نرمين السيد - ونشر الطاهرى فى تدوينة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، صورة لمكتب القناة فى نيويورك، وعلق عليها بقوله "تأسيس مكتب قطاع أخبار الشركة المتحدة فى نيويورك".

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