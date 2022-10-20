وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول مع الكلية الملكية البريطانية (صور)

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وقع البروتوكول من جانب وزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى للوزارة والمشرف على المركز الإعلامى، ومن جانب جمعية اعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال الدكتورة عبلة الألفى رئيس الجمعية.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يتضمن التعاون فى مجالات العمل على رفع كفاءة مقدمى الخدمة الصحية بمنشآت الرعاية الأولية فى مجال رعاية الألف يوم الأولى من حياة الطفل، والصحة الإنجابية والمشورة الأسرية، من خلال تدريب الفريق الصحى على مهارات تقديم المشورة الأسرية.
وأضاف عبدالغفار أن التعاون يتضمن العمل على خفض معدلات الولادات القيصرية غير الضرورية ورفع الوعى، وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة مباشرة بما فيها تركيب اللولب أثناء الولادة القصرية، بالإضافة إلى التعاون فى مجالات تدريب الممرضات بمنشآت الرعاية الأولية على مهارات الولادة الطبيعية.
وتابع: "أنه بموجب البروتوكول تتعاون الوزارة مع جمعية أعضاء الكلية الملكية البريطانية فى العمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة بوحدات رعاية الأطفال المبتسرين "الحضانات"، بمستشفيات وزارة الصحة طبقا لأحدث البروتوكولات العالمية بهدف تحسين المخرجات وخفض معدلات وفيات حديثى الولادة".
وأشار عبدالغفار إلى أن التعاون يشمل أيضا العمل على فتح مراكز مشورة أسرية كلما أمكن ذلك بمنشآت الرعاية الأولية والمستشفيات، وتدريب مقجمى المشورة من أجل رفع الوعى وتغيير السلوك، وتغيير الممارسات فى الألف يوم الذهبية بمنشآت الرعاية الأولية والمستشفيات ووحدات حديثى الولادة.
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