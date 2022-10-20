مندوب مصر بجامعة الدول العربية يقدم خطاب تكليفه إلى أبو الغيط

جدة - نرمين السيد - قدم السفير محمد مصطفى عرفى، خطاب التكليف الخاص باعتماده مندوبا دائما لمصر لدى جامعة الدول العربية، والموجه من سامح شكرى وزير الخارجية، إلى أحمد ابو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية.





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