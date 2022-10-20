وزيرا الرياضة والسياحة يبحثان التعاون المشترك

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 05:33 مساءً - التقى الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الخميس، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين خلال الفترة استفادة من دور وأهمية السياحة الرياضية.

تطرق الاجتماع إلى الحديث حالة الرواج التى تحدثها مختلف الوفود العربية والإفريقية والأوروبية خلال زياراتها لمصر برفقة البعثات الرسمية للدول المشاركة فى البطولات التى تستضيفها البلاد على مدار العام، وسبل التعاون بين الوزارتين فى هذا الشأن استفادة من التواجد الأجنبى بمصر فى تنظيم زيارات سياحية لأبرز المعالم السياحية والأثرية.

اتفق الوزيران على إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة بما يسهم فى تعزيز السياحة والفعاليات الرياضية المختلفة، والتى تلقى اهتماماً كبيرا من قبل المشاركين من مختلف الجنسيات.

فى كلمته، ثمن الدكتور أشرف صبحى على التعاون المثمر مع وزارة السياحة والآثار، والتنسق الدائم بين الوزارتين فى تنظيم المشروعات والفعاليات السياحية الرياضية المشتركة، مؤكدا على حرص الوزارتين على المضى قدما نحو تعزيز هذا التعاون على نطاق أوسع.

أوضح وزير الشباب والرياضة اهتمام القيادة السياسية باستضافة مصر لمختلف المنافسات والفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى، مشيراً إلى الرعاية الكريمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنسخة الثانية من فعاليات مهرجان البحر الأحمر للأحداث الرياضية.

كما لفت الدكتور أشرف صبحى إلى أهمية فعاليات السياحة الرياضية المختلفة التى تنفذها الوزارة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ، ومشاركة مختلف الجنسين بها بما يسهم فى الترويج للمعالم السياحية المصرية ، وتنشيط السياحة.

من جانبه ، توجه السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حسن الاستقبال، مثمناً التعاون والتنسيق المستمر والمثمر بين الوزارتين للترويج لمنتج السياحة الرياضية الذي يعد من الأنماط السياحية الهامة التي توليها وزارة السياحة والآثار اهتماماً كبيراً خاصة وأن هذا المنتج يجذب مختلف السائحين ولاسيما الشباب.

كما أكد على أهمية تعظيم سبل التعاون بين الوزارتين للاستفادة من الأحداث والفعاليات الرياضية المختلفة التي تُقام بمصر أو في الخارج للترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز تنوعه بما يساهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من مختلف دول العالم، مع وضع آليات لتنظيم الفعاليات الرياضية ذات الأهمية الاستراتيجية والعائد الاقتصادي على الدولة، وابتكار فعاليات رياضية جديدة وكبيرة للترويج من خلالها لمصر ومقوماتها ومنتجاتها وأنماطها السياحية المختلفة.

حضر اللقاء من وزارة الشباب والرياضة كل من محمد الكردى رئيس الادارة المركزية للأداء الرياضى، عبد الأول محمد مساعد الوزير، وأحمد عبد الخالق المدير العام للإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، ومن جانب وزارة السياحة والاثار حضرت غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، و يمني البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، اللواء ايهاب سالم مساعد الوزير للشئون المالية والاستثمار.