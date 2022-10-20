التعليم تعلن مواصفات امتحان الرياضيات لشهر أكتوبر لجميع الصفوف

جدة - نرمين السيد - عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المواصفات الامتحانية لاختبارات شهرى أكتوبر ونوفمبر، فى مادة الرياضيات لجميع صفوف النقل، من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الثانوى.





وتبدأ امتحانات شهر أكتوبر لجميع الصفوف فى نهاية الشهر الجارى، وتعقد على مستوى المدرسة، ويضع الامتحان موجه المادة، وذلك فى ضوء تعليمات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ويعقد الامتحان خلال اليوم الدراسى ويستغرق حصة دراسية، مع عدم الإخلال بانتظام الدراسة خلال اليوم.

وبالنسبة للصفوف من السادس الابتدائى للثانى الثانوى، يخصص لاختبار الشهر 10 درجات تضاف إلى أعمال السنة، ويؤدى الطلاب اختبار نهاية شهر أكتوبر فى منهج أكتوبر فقط، كذلك يؤدون اختبار شهر نوفمبر فى منهج نوفمبر فقط، وتحتسب لهم الدرجة الأعلى فى الشهرين، دون حساب متوسط المجموع.

وتوضح الصور التالية، المنهج المقرر ومواصفات امتحان شهرى أكتوبر ونوفمبر للطلاب بجميع صفوف النقل.



وتمثل درجات أعمال السنة بالنسبة لهذه الصفوف 20% من مجموع المادة، بواقع 10% لاختبار الشهر، 5% للسلوك، و5% للمواظبة، أما الـ80% المتبقية فتخصص لامتحان نهاية الفصل الدراسى، الذى تغطى أسئلته جميع أجزاء المنهج.

أما بالنسبة للصفين الرابع والخامس الابتدائى، المطبق عليهما نظام التعليم الجديد 2.0، فيخصص لامتحان شهر أكتوبر 15 درجة، وشهر نوفمبر 15 درجة، وتضاف هذه الدرجات إلى درجة امتحان نهاية الفصل الدراسى.

وعن توزيع الدرجات لهذين الصفين، فتقسم كالتالى: 60 درجة للاختبارات الثلاثة "شهر أكتوبر، نوفمبر، امتحان نهاية الفصل الدراسى"، 35 درجة للمهام الأدائية، و5 درجات للمواظبة، بإجمالى 100 درجة فى كل مادة.

وقال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن درجات أعمال السنة هدفها دفع الطلاب للاهتمام بالمذاكرة على مدار العام وليس قبل الامتحان فقط، مؤكدا أنه لن يتحكم أى شخص فى تحديد مصير الطالب.