الخارجية تعلن عن إرشادات جديدة خاصة بالسفر والعمل فى البحرين

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية اليوم الخميس عن إرشادات خاصة بالسفر والعمل فى مملكة البحرين، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين جمهورية مصـر العربية ومملكة البحرين الشقيقة، وحرصاً من جانب وزارة الخارجية المصرية على رعاية مصالح المواطنين المصريين المغتربين والحفاظ على حقوقهم.





ونوهت وزارة الخارجية - فى بيان صحفى اليوم - إلى أهمية مراعاة المواطنين الراغبين فى السفر إلى مملكة البحرين الشقيقة، وكذا المتواجدين هناك، بضرورة مراعاة الإجراءات والإرشادات الخاصة بالسفر والعمل بالمملكة، على ضوء إلغاء تصريح العمل Flexi Permit ، واستحداث إجراءات بهدف ضبط وتنظيم سوق العمل البحرينى.

وأضافت أنه بموجب الآلية الجديدة؛ سيحتاج العامل الوافد إلى الانضمام لمؤسسات وشركات محددة تقدم خدمة تسجيل العمالة الوافدة، كما أنه لن يتم السماح للعمالة الوافدة بالحصول على سجل تجارى أو العمل فى مهن تخصصية إلا بعد الترخيص لمزاولة المهنة من قبل الجهات المعنية، ولن يكون بمقدور الوافد أيضاً القدوم إلى البحرين للعمل قبل الحصول على تصريح عمل رسمى من قبل صاحب العمل، علماً بأنه لا يسمح للوافدين إلى البحرين بموجب تأشيرة زيارة التقدم للحصول على تصريح للعمل.

وأشارت وزارة الخارجية إلى قيام بعض وكالات السـفر والسياحة بتسهيل قدوم المواطنين المصريين إلى مملكة البحرين من خلال تأشيرة سياحية بغرض البحث عن عمل؛ وهو الأمر المخالف لقانون دولة البحرين، ويعرض المواطنين المصريين للملاحقة القضائية لمخالفتهم لتأشيرة السياحة والإقامة بطريقة غير مشروعة، بالإضافة إلى دفع غرامات مالية والإبعاد النهائى عن المملكة.