حزب «المصريين»: «العفو الرئاسى» انعكاس للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - وأكد أبو العطا، أن استمرار عمل لجنة العفو الرئاسى والإفراج عن عدد كبير من المحبوسين احتياطيا يؤكد نجاح الحوار الوطنى من ناحية، واستمرار منهجية الدولة المصرية فى دعم استراتيجية حقوق الإنسان من ناحية أخرى.

ووصف "أبو العطا"، فى بيان اليوم الخميس، ما يحدث فى ملف العفو الرئاسى بأنه إنجاز غير مسبوق فى تاريخ الدولة المصرية، موضحا أنه لم يحدث من قبل وتم الإفراج عن هذا الكم من المحبوسين احتياطيا، الأمر الذى يحسب للقيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسى، موجها التحية للرئيس السيسى وكافة مؤسسات الدولة القائمة على هذا الملف وعلى رأسهم لجنة العفو الرئاسى ووزارة الداخلية.

وقال رئيس حزب "المصريين"، إن هناك جهودا حقيقية لدى الحكومة فى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى، الأمر الذى ظهر جليا فى استمرار قوائم العفو الرئاسى بأعداد كبيرة، علاوة على تجهيز المزيد من القوائم الجديدة، وفقا لما أعلنه أعضاء العفو الرئاسى، موضحا أن الأمر لا يقتصر على الإفراج فقط؛ بل تسعى الدولة إلى تمكين المفرج عنهم وإعادتهم إلى وظائفهم وضمان دمجهم بالمجتمع، وفقا لقرارات لجنة العفو الرئاسى المستمرة، الأمر الذى يؤكد نجاح عمل اللجنة واستراتيجية الدولة لدعم حقوق الإنسان.

وأضاف أن قرارات العفو الرئاسى المستمرة تتويج لجهود الدولة والقيادة السياسية فى ملف حقوق الإنسان، وترسيخ للجمهورية الجديدة، فضلا عن أنها شهادة ميلاد جديدة للمفرج عنهم، وتظهر للجميع أن ملف الحقوق والحريات يأتى على رأس أولويات الدولة المصرية، وتؤكد إيمان القيادة السياسية التام بالحقوق والحريات، علاوة على العمل على تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد أن الدولة المصرية تمضى قدما نحو تعزيز حقوق الإنسان، علاوة على دعم الإصلاح السياسى، موضحا أن قرارات العفو الرئاسى تأكيد جديد وبداية مبشرة للجمهورية الجديدة، باستيعاب الجميع وإتاحة الفرصة للمشاركة المجتمعية الواسعة فى كل ما يهم الوطن من قضايا وتحديات.