القوات المسلحة تفتتح فندق «جويل» المنيا بعد تطويره

جدة - نرمين السيد - افتتحت إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة فندق "جويل" المنيا، وذلك بعد انتهاء أعمال التطوير الشاملة به والتى روعى فيها تطبيق أرقى التصميمات الهندسية لإبراز مقومات المظهر الجمالى فى إنشاءات الفندق، فضلا عن مراعاة أحدث معايير الفندقة العالمية فى منظومة العمل بالفندق مما يسهم فى توفير كل الخدمات للزائرين من العسكريين والمدنيين على حد سواء.





وجاء ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمنظومة المنشآت الفندقية والخدمية التابعة للقوات المسلحة بكافة محافظات الجمهورية وتقديم أفضل مستويات الخدمة الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية بها. وتشهد سلسلة نوادى وفنادق القوات المسلحة بمختلف محافظات الجمهورية خلال الآونة الأخيرة طفرة هائلة من حيث التطوير والتحديث بما يمكنها من توفير كافة الخدمات الفندقية بأحدث معايير الجودة العالمية. يأتى ذلك فى إطار الدعم المستمر الذى توليه القوات المسلحة لتعظيم دور مؤسساتها الخدمية لتقديم خدمة مجتمعية متميزة من خلال صروحها الفندقية العريقة. حضر مراسم الافتتاح مساعد وزير الدفاع للتدريب والخدمة الوطنية، ومدير إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة، ومحافظ المنيا، وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة.

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