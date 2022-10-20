ندوة تثقيفية بجامعة القاهرة عن انتصارات أكتوبر بالتعاون مع القوات المسلحة

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

ألقت الندوة الضوء على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة فى حرب أكتوبر المجيدة، كذلك كرمت أبطال معركة أبو عطوة بقاعة الاحتفالات الكبرى فى الجامعة.

بدأت الندوة بكلمة الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة لمشاركتها فى تنظيم الندوة، كما قدم التحية لأبطال القوات المسلحة الذين ضحوا بالغالى والنفيس من أجل تحرير الأرض وتحقيق النصر العظيم.

وأكد أن حرب أكتوبر المجيدة ملحمة كبرى فى تاريخ مصر حيث أظهرت من هى مصر، ومن هو الجيش المصرى، وأن ما قام به رجال الجيش المصرى أحدث المفاجأة للعدو وكبده خسائر فادحة وصولا لتحقيق الإنتصار الذى أعاد للمصريين عزتهم وكرامتهم، موجها النصيحة للجيل الحالى بأن يقرأ ويعرف أمجاد حرب أكتوبر، مضيفا أن مصر دولة تحمل تراثا كبيرا من العزة والكرامة التى نفخر بها جيلا بعد جيل.

وتضمنت فعاليات الندوة محاضرة ألقاها اللواء أ ح سمير فرج الخبير الاستراتيجى تناولت تفاصيل حرب أكتوبر المجيدة والتخطيط المتكامل لمعركة النصر، بالإضافة إلى إبراز مدى بسالة وشجاعة الجندى المصرى ودوره فى تحقيق هذا النصر العظيم.

كما تم عرض فيلمين تسجيلين من إنتاج إدارة الشئون المعنوية تناولوا بطولات رجال القوات المسلحة الذين سجلوا أسمائهم بأحرف من نور فى تاريخ العسكرية المصرية، كذلك الدور الوطنى الذى قامت به القوات المسلحة بمختلف الأزمات.

أعقب ذلك تكريم رئيس جامعة القاهرة لأبطال معركة أبو عطوة وأسرهم، كما تم إهداء درع جامعة القاهرة إلى اللواء أ ح سمير فرج تكريما لجهوده ودوره البطولى خلال حرب أكتوبر المجيدة.

حضر الندوة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والوكلاء والأساتذة والمديرون والطلاب والعاملون بالجامعة.