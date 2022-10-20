مصر تشارك فى اجتماع التحالف الدولى ضد داعش

وأشار السفير محمد الشناوى فى كلمته التى ألقاها فى الاجتماع إلى أن ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب تعتبر تحديا خطيرا بالنسبة للمجتمع الدولى، وأنه لا تستطيع دولة بمفردها أن تواجهها وهو الأمر الذى يتعين معه تعزيز التعاون الإقليمى والدولى لمواجهة تلك الظاهرة، خصوصا لمنع تحرك وسفر المقاتلين الإرهابيين الأجانب ونقلهم من دولة إلى أخرى.
وأكد السفير المصرى فى كلمته ضرورة محاسبة الدول الراعية للإرهاب والداعمة للمقاتلين الإرهابيين الأجانب سواء بتوفير الملاذ الآمن أو السلاح أو التدريب لهم فضلا عن تسهيل عمليات نقلهم وتسفيرهم، مشددا على أن تلك التصرفات تعتبر انتهاكا وخرقا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة وتشكل تهديدا للسلم والآمن الدوليين، داعيا مجلس الآمن إلى القيام بدوره فى هذا الصدد.
كما شدد السفير الشناوى على ضرورة احترام الدول لإلتزاماتها الدولية التى تحظر تمويل الإرهاب أو إمداد الإرهابيين بالسلاح وتلك التى تتناول ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، فضلا عن أهمية مكافحة الفكر المتطرف والخطاب الإرهابى.
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