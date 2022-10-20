إشادة من النائب إيهاب أبو كليلة بقرارات العفو الرئاسي: ارتياح كبير بالوسط السياسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 03:34 مساءً - أشاد النائب إيهاب أبو كليلة، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والإتصالات بمجلس الشيوخ، بجهود لجنة العفو الرئاسي، وإعلانها تلقي كافة الطلبات من المفرج عنهم لتلبية أية احتياجات أو متطلبات من شأنها إعادتهم لحياتهم الطبيعية، مضيفاً أن استمرارية الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، يؤكد أن هناك قيادة سياسية تحافظ على مستقبل أبناء الوطن وجدية القيادة السياسية في تمكين عمل لجنة العفو الرئاسية.

ووجه "أبو كليلة"، في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القرارات التى أصدرها بالعفو، مشيداً بحرص الرئيس على استخدام الاختصاص الذى خوله له الدستور بالعفو عن بعض المحبوسين، وقال إن هذه القرارات إيجابية بشكل كبير، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت الإفراج عن عدد كبير من المحبوسين.

وأكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والإتصالات بمجلس الشيوخ، أن هذه القرارات لقيت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية ورسمت الفرحة على المسجونين وأسرهم.

وأعرب النائب إيهاب أبو كليلة، عن ثقته فى حرص الرئيس السيسى على الاستمرار فى إصدار قرارات العفو الرئاسى لكل من يستحقونه، وعلى دعم الدولة المصرية لمواجهة جميع المخاطر والتحديات والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه مصر.