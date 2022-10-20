مصر تشارك في اجتماع التحالف الدولي ضد داعش

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 03:33 مساءً - شاركت مصر في اجتماع مجموعة العمل المعنية بالمقاتلين الارهابيين الاجانب في اطار التحالف الدولي ضد داعش والذي عقد في بودابست بالمجر يوم ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٢، وقد مثل مصر في الاجتماع السفير محمد الشناوي سفير مصر لدى المجر.

واشار السفير محمد الشناوي في كلمته التي القاها في الاجتماع الى ان ظاهرة المقاتلين الارهابيين الاجانب تعتبر تحديا خطيرا بالنسبة للمجتمع الدولي، وانه لا تستطيع دولة بمفردها ان تواجهها وهو الامر الذي يتعين معه تعزيز التعاون الاقليمي والدولي لمواجهة تلك الظاهرة، خاصة لمنع تحرك وسفر المقاتلين الارهابيين الاجانب ونقلهم من دولة الى اخرى.

واكد السفير المصرى فى كلمته على ضرورة محاسبة الدول الراعية للارهاب والداعمة للمقاتلين الارهابيين الاجانب سواء بتوفير الملاذ الامن او السلاح او التدريب لهم فضلا عن تسهيل عمليات نقلهم وتسفيرهم، مشددا على ان تلك التصرفات تعتبر انتهاكا وخرقا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة وتشكل تهديدا للسلم والامن الدوليين، داعيا مجلس الامن الى القيام بدوره في هذا الصدد. كما شدد السفير الشناوي على ضرورة احترام الدول لالتزاماتها الدولية التي تحظر تمويل الارهاب او امداد الارهابيين بالسلاح وتلك التي تتناول ظاهرة المقاتلين الارهابيين الاجانب، فضلا عن اهمية مكافحة الفكر المتطرف والخطاب الارهابي.