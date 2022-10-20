السكة الحديد : إعادة تشغيل وإختصار وتعديل مواعيد بعض القطارات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 03:33 مساءً - تنفيذاً لتوجيهات معالي الفريق وزير النقل بتحقيق أكبر قدر من التيسير علي الجمهور وفي إطار سعي الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل علي راحة جمهور الركاب وتلبية رغباتهم بما يتوافق مع خطة التطوير التي تقوم بها الهيئة فقد تقرر إعادة تشغيل وإختصار وتعديل مواعيد بعض القطارات علي خطي (طنطا / قلين / شربين والعكس) و (سيدي جابر / دمنهور / شربين والعكس) إعتبارا من يوم السبت الموافق 22/10/2022 وبيانها كالتالي :

أولا : خط طنطا / قلين / شربين والعكس :

1 – إعادة تشغيل قطار 509 ركاب قلين / شربين بتركيب عدد 7 عربات تحيا مصر حيث يقوم من محطة قلين الساعة 9:45 ويصل محطة شربين الساعة 12:15 كالجدول المرفق .

2 – إعادة تشغيل قطار 494 ركاب شربين / طنطا بتركيب عدد 7 عربات تحيا مصر حيث يقوم من محطة شربين الساعة 12:35 ويصل محطة طنطا الساعة 16:30 كالجدول المرفق .

3 – إعادة تشغيل قطار 875 اكسبريس طنطا / قلين / كفر الشيخ بتركيب عدد 7 عربات تحيا مصر حيث يقوم من محطة طنطا الساعة 17:00 ويصل شربين الساعة 18:35 كالجدول المرفق .

4 – إعادة تشغيل قطار 804 اكسبريس كفر الشيخ / قلين / طنطا بتركيب عدد 7 عربات تحيا مصرحيث يقوم من محطة كفر الشيخ الساعة 19:00 ويصل محطة طنطا الساعة20:30 كالجدول المرفق .

5- تعديل ميعاد قطار 876 اكسبريس شربين / قلين / طنطا بتركيب عدد 7 عربات تحيا مصر حيث يقوم من شربين الساعة 11:50 ويصل محطة طنطا الساعة 15:10 كالجدول المرفق .

6- تعديل مسير قطار 803 ليكون اكسبريس بدلا من ركاب طنطا / قلين / شربين بتركيب عدد 7 عربات تحيا مصر حيث يقوم من محطة طنطا الساعة 8:05 ويصل محطة شربين الساعة 11:05 كالجدول المرفق .

7 - تعديل ميعاد قطار 496 ركاب شربين / طنطا حيث يقوم من محطة شربين الساعة 14:45 ويصل محطة طنطا الساعة 19:25 كالجدول المرفق .

8 – تعديل ميعاد قيام قطار 495 ركاب طنطا / شربين حيث يقوم من محطة طنطا الساعة 14:05 بدلا من الساعة 13:55 ويصل محطة شربين الساعة 17:55 كالجدول المرفق .

9 – تعديل ميعاد قطار 498 ركاب شربين / قلين حيث يقوم من شربين الساعة 16:00 ويصل قلين الساعة 18:20 كالجدول المرفق .

10 – إختصار قطار 506 ركاب شربين / طنطا بمحطة قلين حيث يقوم من شربين الساعة 6:15 ويصل محطة قلين الساعة 8:55 بنفس التركيب الحالي وكالجدول المرفق .

ثانيا : خط سيدى جابر / دمنهور / شربين والعكس :

1 – تعديل ميعاد قطار 814 / 815 ركاب شربين / دمنهور حيث يقوم من محطة شربين الساعة 13:45 يصل محطة دمنهور الساعة 18:00 كالجدول المرفق.

2 – تعديل ميعاد قطار 801 اكسبريس سيدي جابر / بيلا حيث يقوم من محطة سيدي جابر الساعة 7:45 يصل محطة بيلا الساعة 11:30 كالجدول المرفق.

والهيئة لاتتواني في تقديم أفضل خدمة للعمل علي راحة جمهور الركاب.