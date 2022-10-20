غلق 6 مراكز علاج إدمان مخالفة فى العاشر من رمضان

جدة - نرمين السيد - شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، حملة موسعة على مراكز علاج الإدمان الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، وإدارة البحث الجنائى، ومفتشى الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان والزقازيق.





جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وتنفيذا لتعليمات الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المكثف على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وأسفرت جهود الحملة عن مداهمة 6 مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981، وبدون موافقة الصحة النفسية لإدارة منشأة بالمخالفة للقانون رقم 71 لسنة 2009، ومحتجز بها عدد كبير من المواطنين "المدمنين"، وبعض المرضى النفسيين، ويديرها أشخاص غير مؤهلين، ولا يحملون تراخيص مزاولة مهنة الطب البشرى.

كما تبين أن الأماكن الستة غير مستوفية للاشتراطات الصحية، ولا يوجد بها أى فريق أو إشراف طبى على المرضى، مما يعرض صحتهم للخطر، هذا بالإضافة إلى مخالفة المنشآت لسياسات مكافحة العدوى، وقانون البيئة، مع عدم اتخاذ أى إجراءات إحترازية، ما يؤدى إلى انتشار العدوى بين النزلاء، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، وتحرير 6 محاضر بمراكز شرطة أول وثالث العاشر من رمضان، وجرى احتجاز مشرفى هذه المنشآت للعرض على النيابة العامة.

وشدد وكيل الوزارة على استمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية والدوائية، ومختلف المنشآت الأخرى بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، وعلى عدم التهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتى من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لجميع فريق العمل المشارك فى الحملة على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.