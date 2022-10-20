مقدمة للانتصار العظيم.. القوات البحرية تحتفل بعيدها الـ55

وأكد الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية، أن المجد الذى تحقق فى هذا اليوم كان أكبر برهان على قوة وعزيمة رجال قواتنا البحرية ومقدمة للانتصار العظيم الذى تحقـق فى السادس من أكتوبر 1973.
جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر قيادة القوات البحرية برأس التين بالإسكندرية بمناسبة الاحتفال بعيد القوات البحرية.
كما أشار إلى أن القيادة السياسـة والقيـادة العامـة للقـوات المسلحة لم تبخل بأى جهـد فـى دعـم وتـطـويـر قواتنا البحرية، حيث تم دعم البنية التحتية بتطوير وتحديث القائم منها وإنشاء العديـد مـن القواعد البحرية والموانئ والأرصفة بما يتناسب مع المقاييس العالمية فى المجال البحـرى ومطالب العمليات البحرية بهدف العمل على جميع الاتجاهات الإستراتيجية فى آن واحد وبقدرات قتالية عالية مما جعل القوات البحرية قادرة على تأمين مصالح الدولة المصرية وأمنها القومى.
واختتم قائد القوات البحرية كلمته بتوجيه التهنئة للضباط وضباط صف وجنود القوات البحرية بعيدهم المجيد، مقدماً لهم الشكر على ما يبذلونه لوطنهم المفدى من جهد وعرق فى سبيل طمأنة شعب مصر العظيم بأن لديه قوات بحرية بها رجال أشداء أعينهم ساهرة تحرس فى سبيل الله، مجددين العهد لله والوطن على الاستمرار فى بذل الجهد للحفاظ على ما نمتلكه من قدرات وأن نستمر فى تطويرها وتحديثها بما يضمن الاستعداد الدائم لإنجاز ما يتم التكليف به من مهام فى سبيل أمن مصر وحماية مكتسباتها.
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