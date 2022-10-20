بن سلمان يشكر السيسى على استضافة قمة الشرق الأوسط الأخضر بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء انطلاق النسخة الثانية من "قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" يوم 7 نوفمبر و"منتدى مبادرة السعودية الخضراء" يومى 11 و12 نوفمبر المقبل فى مدينة شرم الشيخ، تحت شعار: "من الطموح إلى العمل"، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغيّر المناخ (COP27).





وقال ولى العهد وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس": "أود أن أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية على استضافة الحدثين على أراضى جمهورية مصر العربية الشقيقة هذا العام، تزامناً مع انعقاد (COP27)، الذى يجمع دول العالم تحت مظلة واحدة للارتقاء بالطموحات المناخية العالمية، من خلال تحفيز العمل المشترك على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وهو ما يأتى إيماناً من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بأهمية العمل التشاركى الجماعى لمواجهة التحديات البيئية والمناخية التى تشهدها المنطقة والعالم".

واستكمالاً للنجاح الذى حققته القمة الأولى لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر التى استضافتها الرياض العام الماضى، تعقد النسخة الثانية لقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لتسلط الضوء على أبرز التحديات المناخية التى تواجه المنطقة وأبعادها على الصعيد العالمى، من خلال منصة إستراتيجية تعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتباحث الأفكار بين رؤساء الدول ووزراء الحكومات المعنيين وصناع السياسات فى دول المنطقة، بما يسهم فى تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

كما ستجمع النسخة الثانية من منتدى مبادرة السعودية الخضراء هذا العام نخبة من المتحدثين والخبراء وقادة الفكر لمناقشة التقدم المحرز فى تنفيذ المبادرات التى أعلنت عنها المملكة سابقاً لمواجهة التغير المناخى، ويعكس شعار المنتدى هذا العام رؤية المملكة الرامية إلى تحويل الطموح إلى واقع من خلال تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات المناخية التى تطال العالم بأسره.

يذكر أن هاتين المبادرتين أطلقهما ولى العهد، العام الماضى تعزيزاً لجهود المملكة البيئية خلال السنوات السابقة وفق رؤية المملكة 2030، نظير رغبة المملكة الجادّة لمواجهة التحديات البيئية التى تمثلت فى ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الأمطار وارتفاع موجات الغبار والتصحر، وكجزء من جهودها لتعزيز الصحة العامة ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين والمقيمين فيها.

وتهدف مبادرة السعودية الخضراء إلى زراعة (10) مليارات شجرة فى أنحاء المملكة خلال العقود القادمة، ورفع نسبة المناطق المحمية إلى (30%) من إجمالى مناطق المملكة، بالإضافة إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار (278) مليون طن سنوياً بحلول عام 2030م.

وتسهم هذه المستهدفات الوطنية فى تحقيق المستهدفات الإقليمية التى دعت إليها المملكة فى قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والمتمثلة فى تقليل الانبعاثات الكربونية فى المنطقة بأكثر من (10%) من الإسهامات العالمية، وزراعة (50) مليار شجرة فى المنطقة وفق برنامج يعد أكبر البرامج لزراعة الأشجار فى العالم.