الوزراء يوافق على مشروع قرار تعديل أحكام لائحة تنظيم الجامعات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 02:31 مساءً - عقد مجلس الوزراء اليوم الخميس 20 أكتوبر اجتماعه بحضور د. مصطفى مدبولي، وتم خلالها الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقانون رقم 49 لسنة 1972.

ونص التعديل الذي وافق عليه المجلس اليوم على أنه "مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم قبل صدور هذا القرار، يُعدل مسمي كلية " الحاسبات والمعلومات" ليصبح "كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي".

وكان رئيس الوزراء أشار فى مستهل الاجتماع، إلى الاحتفالية التى أقيمت لتخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية، والتى شرفت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مقدماً فى هذا الصدد التهنئة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والانتاج الحربي، على التنظيم الرائع لهذه الاحتفالية، كما قدم التهنئة للخريجين الجدد، بانضمامهم إلى صفوف رجال القوات المسلحة، الذين لهم كل التحية والتقدير على دورهم وجهودهم فى حماية أمن وسلامة البلاد.

وأشاد رئيس الوزراء بما شهدناه أمس؛ من افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمصنع الرمال السوداء، بمدينة البرلس، بمحافظة كفر الشيخ، لافتا إلى أن هذا المشروع الذي كان حلماً منذ سنوات طويلة، وأصبح حقيقة اليوم، يأتي ضمن مساعي الدولة الحثيثة نحو تعظيم استغلال ما نمتلكه من ثروات ومقومات طبيعية حبا الله بها مصر، وفى إطار الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية، موجهاً فى هذا الصدد الشكر للرئيس السيسي، على ما لاقاه هذا المشروع من دعم ومتابعة من سيادته لمختلف خطواته حتي نشهد افتتاحه اليوم، كما وجه كذلك الشكر على مختلف الجهود المبذولة من جانب القوات المسلحة والشركات المشاركة فى أعمال تنفيذه.