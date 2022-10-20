رئيس هيئة الرعاية الصحية يوجه الشكر لشركة أسترازينيكا لدعم مصر لإنشاء مستشفى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 02:31 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: أسترازينيكا شريك نجاح في تطوير منظومة الرعاية الصحية بمصر .. ونجاحات هيئة الرعاية الصحية في مجالات تدريب القوى البشرية والتحول الرقمي للخدمات والتوعية والكشف المبكر عن الأورام

رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث التعاون مع أسترازينيكا في المنشآت الصحية الخضراء .. وتطبيق مفهوم الرعاية الصحية الخضراء بشكل عام .. واستخدام الأدوية والمستلزمات الطبية ذات البصمة الكربونية المنخفضة

رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث التعاون مع أسترازينيكا بمجال الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية .. واستمرار التعاون في الكشف عن أورام عنق الرحم والبروستاتا بمحافظات التأمين الصحي الشامل

رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث استمرار التعاون مع أسترازينيكا بمجالات تدريب مقدمي الخدمة الصحية .. وتعزيز مفهوم الصيدلة الإكلينيكية بمصر

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نحرص على نقل أفضل الخبرات والتجارب الناجحة الدولية لتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر مطابق للمعايير العالمية .. ونتطلع لمزيد من الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية بمصر خلال الفترة المقبلة

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، يرافقه السفير هوكان إيمسجورد، السفير السويدي لدى مصر، والسيدة ميكايلا انرلينك سوان، المدير الإقليمي للمؤسسة السويدية لقطاع الصحة (SWECARE)، مع السيدة أندرياس هديني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا (AstraZeneca)، والسيدة سوزان هاكانسون، المدير الأول للعلاقات الحكومية الخارجية بالشركة.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى دولة السويد، يرافقه خلالها أيضًا السيد خالد عبدالوهاب، مسئول قطاع الأعمال والتعاون التجاري بالسفارة السويدية في القاهرة، كما يرافقه وفد رفيع المستوى من الهيئة العامة للرعاية الصحية، يضم الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور أحمد عاطف، المشرف العام على التعاون الدولي ومدير إدارة الأزمات والكوارث بالهيئة، وذلك للتعرف والإطلاع على نظام الرعاية الصحية المتقدم في السويد، وبحث تبادل الخبرات مع مختلف الشركات السويدية الرائدة في المجال الطبي وتكنولوجيا الرعاية الصحية، ومناقشة مجالات التعاون المشترك.

وفي بداية اللقاء، وجه الدكتور أحمد السبكي، الشكر إلى شركة أسترازينيكا لتعاونها الدائم والمثمر مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، لدعم نجاحات وتطوير منظومة الرعاية الصحية بمصر، والإنجاز الذي تم تحقيقه في مجالات وأنشطة التعاون المختلفة، ومنها تدريب مقدمي الخدمة الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، في مجالات إدارة سلاسل الإمداد وطب الأسرة والرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى التعاون في الكشف المبكر عن أورام عنق الرحم والبروستاتا بمحافظتي بورسعيد والأقصر.

وناقش اللقاء، استمرار التعاون بين هيئة الرعاية الصحية وأسترازينيكا في الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمصر، إضافة إلى استمرار التعاون بمباردة الكشف المبكر عن أورام عنق الرحم والبروستاتا، وامتدادها إلى باقي محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

كما وجه الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، الشكر إلى شركة أسترازينيكا على الدعم المقدم منها لمصر لإنشاء مستشفى ميداني مصغر مجهز بكافة التجهيزات الطبية اللازمة للتعامل مع كافة الحالات الطبية والجراحية الطارئة، وذلك ضمن استعدادات التأمين الطبي لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية < >، والذي ستستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم.

وتطرق اللقاء، إلى مناقشة التعاون بين هيئة الرعاية الصحية وأسترازينيكا في مجال المنشآت الصحية الخضراء، وتطبيق مفهوم الرعاية الصحية الخضراء بشكل عام، ودعم استخدام الأدوية والمستلزمات الطبية ذات البصمة الكربونية المنخفضة، في إطار التوجهات العالمية حاليًا نحو تقديم رعاية صحية خضراء أكثر أمانًا، وتحسين جودة الهواء، وخفض الانبعاثات الكربونية، وفي إطار التزام مصر بالأجندة الأممية للتنمية الشاملة المستدامة لتحقيق رؤيتها المستقبلية.

وتناول اللقاء، مناقشة استمرار التعاون مع أسترازينيكا في مجالات تدريب الأطباء ومقدمي الخدمة الصحية بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، كما تناول بحث الاستفادة من إمكانات شركة أسترازينيكا فيما يتعلق بالصيدلة الإكلينيكية وتعزيز مفهومها، ودعم منظومة العلاج الدوائي بمصر.

وأشاد الدكتور أحمد السبكي، بالتعاون مع شركة أسترازينيكا، كشريك نجاح في تطوير منظومة الرعاية الصحية بمصر، ودعمها تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتحقيق رؤيتها بمجالات التحول الرقمي للخدمات، والتدريب والتعليم المستمر للقوى البشرية، والكشف المبكر عن الأمراض، وتقديم أحدث العلاجات بمستشفياتها وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات الإكلينيكية المعمول بها دوليًا.

وأكد السبكي، حرص الهيئة على نقل أفضل الخبرات والتجارب الناجحة الدولية في مجال الرعاية الصحية لتحقيق رؤيتها نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر طبقًا لأحدث المعايير العالمية، كما أعرب عن تطلعه لمزيد من الاستثمارات لشركة أسترازينيكا في مجالات الرعاية الصحية بمصر خلال الفترة المقبلة، وخاصة بعد ما شهده قطاع الرعاية الصحية المصري من تطورات ونقلة نوعية هائلة.

تجدر الإشارة، إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن برنامج زيارة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى دولة السويد، والتي بدأها بزيارة وزارة الصحة السويدية، والتقى خلالها بعدد من المسئولين رفيعي المستوى بوزارة الصحة السويدية والمسئولين عن نظام التأمين الصحي بالسويد، كما التقى مع كبار المسئولين بالمؤسسة السويدية لقطاع الصحة (SWECARE)، والمسئولين بهيئة تنظيم قطاعي الصحة والرفاهية (National Board of Healthcare and Welfare)، بالإضافة إلى لقائه في دائرة مستديرة مع كبار المسئولين والمستثمرين بالشركات السويدية الرائدة في القطاع الطبي وتكنولوجيا الرعاية الصحية، فضلًا عن زياراته لمستشفى جامعة كارولينسكا (KAROLINSKA)، وشركة إليكتا (ELEKTA) السويدية، لبحث تبادل الخبرات وسبل التعاون المشترك.