”القوى العاملة” : زيارة ميدانية لمراكز التدريب المهنى بالإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 02:31 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية بشان ،تنظيم زيارة ميدانية لمركز تدريب مهنى محرم بك ،ومركز تدريب مهنى الحضرة ، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته بضرورة الاهتمام بمنظومة التدريب من أجل التشغيل ومتابعة مراكز التدريب في القيام بالدور المنوط بها في رفع المهارات الفنية للعمالة المصرية ، وتنفيذا لدور الادارة العامة للتدريب في المتابعة المستمرة لمراكز التدريب .

وأوضح مدحت الغمراوى مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية في تقريره انه تم متابعة الورش والمتدربين وانتظام التدريب والعمل على إزالة اي معوقات تواجه المدربين وإدارة المركز ، موجهاً باهمية التدريب من اجل التشغيل ودعم ثقافة العمل الحر من خلال عقد ندوات ضمن البرامج التدريبية .

وأضاف مدير المديرية ، انه تم الاستماع لجميع المتدربين في الدورات المنفذة ، والذين قدموا الشكر والتقدير للوزير القوى العاملة على الجهود المبذولة من قبل الوزارة والمديرية لتوفير فرص التدريب المجنى للشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل ، والذين ابدوا رغبتهم في مد فترة التدريب لتحقيق أقصي استفادة من التأهيل لسوق العمل ، كما وجه القائمين على التدريب بعمل زيارات ميدانية للمصانع للتطبيق العملي بعد الانتهاء من التدريب والبدء في تشغيل الشباب الخرجين .

وأشاد مدير المديرية بورشة الكوافير بمركز الحضرة التى تعتبر من المهن المستحدثة وذلك لفتح آفاق جديدة للشباب وتخرج عمالة مدربة ذي كفاءة عالية لسوق العمل ، مشيراً إلى أن المتدرب يحصل على شهادة معتمدة بعد اجتياز التدريب للحصول على فرص عمل بالمهن المطلوبه في سوق العمل .