سفير جمهورية مصر العربية يلتقي وزيرة الصحة بمملكة البحرين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 02:31 مساءً - في إطار مُتابعة نتائج زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى مملكة البحرين في يونيو الماضي، قابل السفير/ ياسر شعبان، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، السيدة الدكتورة/ جليلة بنت السيد جواد حسن، وزيرة الصحة بالمملكة، حيث تم بحث سُبل تعزيز التعاون الطبي والصحي بين البلدين، وتطويره ليشمل المجالات الحديثة والمبتكرة من تطبيقات العلوم الطبية التي تتسم بالتجديد المُستمر.

وقد حرصت وزيرة الصحة بمملكة البحرين من جانبها على الإشادة بمتانة العلاقات بين قطاعي الصحة في البلدين، كما أثنت على الدور الذي يضطلع به الأطباء المصريين وإسهاماتهم بالمنظومة الطبية في البحرين.