قرارات جديدة للحكومة فى اجتماعها الأسبوعى

جدة - نرمين السيد - وفيما يلى القرارات:

- مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقانون رقم 49 لسنة 1972، ونص التعديل على أنه "مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم، قبل صدور هذا القرار، يُعدل مسمى كلية الحاسبات والمعلومات ليصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى".

- الطلبات المقدمة من الشركات العاملة فى مجال تنفيذ وإنشاء أبراج تقوية شبكات المحمول؛ لإقامة أبراج تقوية لشبكات التليفون المحمول لـ152 مشروعا فى 20 محافظة، مع اعتبار تلك المشروعات من مشروعات النفع العام، وفقاً للاشتراطات والضوابط المنصوص عليها فى هذا الشأن.

- اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار (الجلسة الحادية والتسعين)، التى عقدت بتاريخ 10 أكتوبر الجارى، لعدد 25 موضوعا.

وكلف رئيس الوزراء بأن يتم إعداد تقرير بشأن موقف تنفيذ قرارات هذه اللجنة، فى إطار جهود الحكومة لحل مشكلة المستثمرين، وتيسير الإجراءات.

- مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتى أرض من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظتى أسوان وأسيوط، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الأولى بمساحة 21.43 فدان ناحية خزان أسوان؛ لاستخدامها فى إقامة محطة مفاتيح بجهد 500 ك.ف، والثانية بمساحة 400 م2 ناحية أسيوط؛ وذلك لاستخدامها فى إقامة لوحة لتوزيع الكهرباء.

- مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 2500 م2 من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية مدينة الغردقة لصالح محافظة البحر الأحمر؛ لاستخدامها فى إقامة محطة تخفيض ضغط غاز وإضافة الرائحة، والتى تخص خدمات الغاز الطبيعى، لتغذية مناطق: خليج مكادى، وسهل حشيش، وشرم الناقة، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية.

- اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة سوهاج التصرف بالبيع فى مساحة 301.77 م2 تقريباً، من أملاك الدولة، بقرية شطورة ـ التابعة لمركز طهطا، بالمحافظة؛ وذلك لإقامة فرع لبنك مصر عليها، بما يسهم فى توفير الخدمة بصورة أقرب لمواطنى القرية والمناطق المجاورة؛ من أجل التيسير عليهم.