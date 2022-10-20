ضمن «حياة كريمة».. محافظ قنا يفتتح مدرسة نجع مكى للتعليم الأساسى بالمراشدة

جدة - نرمين السيد - افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة نجع مكى للتعليم الأساسى بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والمهندس عصام الدين شحات، مدير هيئة الأبنية التعليمية، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا، وعزت السيد محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف.

ومن ناحيته، أوضح محافظ قنا، أنه جرى تطوير ورفع كفاءة مدرسة نجع مكى، المكونة من 4 طوابق وتشمل 20 فصل دراسى للمرحلتين الابتدائية والإعدادية منها 3 فصول لرياض الأطفال بطاقة استعابية بلغت 662 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى تطوير وتجهيز معمل علوم ومكاتب إدارية وملعب نجيل صناعى على مساحة 351 مترا مربعا وحديقة رياض أطفال على مساحة 70 مترا مربعا، ودورات مياه لذوى الاحتياجات الخاصة، فضلا إلى الاستغلال الأمثل لكافة الفراغات بالمدرسة.

وأضاف الداودى، أن مبادرة حياة كريمة أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية التى وحدت جهود الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص كافة.

وتابع الداودى أن القيادة السياسية أعطت إشارة انطلاق مبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصرى، ولم يغب التعليم عن مشروعاتها، بل حظي بأولوية كبيرة ضمن أهم التدخلات التى يتم تنفيذها وذلك من خلال تطوير المدارس القائمة وتأهيل الفصول وبناء مدارس جديدة بالمناطق الريفية المحرومة.

وأشار إلى أن التعليم هو الوسيلة الأضمن لوضع أبنائنا على المسار السليم وتخريج أجيال تملك من العلم وسيلة لتحقيق الأحلام والطموح.