القوى العاملة: بدء التدريب على التفصيل والخياطة بالوحدة المتنقلة فى قنا

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا عقد أول دورة تدريبية مجانية بقرية (القناوية) التابعة لمركز قنا لتدريب 12 فتاة على مهن يحتاجها سوق العمل منها: التفصيل والخياطة بوحدة التدريب المتنقلة، وبواقع 150 ساعة تدريبية لتخريج كوادر نسائية مؤهلة ومتمكنة فى مجال التفصيل والخياطة، وذلك ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.





وأوضح أحمد جابر مدير مديرية القوى العاملة بقنا، فى تقريره المقدم للوزارة، أن التدريب يأتى ذلك بعد أنهت الوحدة المتنقلة تنفيذ 10 دورات تدريبية بمركز فرشوط بواقع 6 دورات خياطة و2 كهرباء و2 سباكة، واستفاد منها 100 شاب وفتاة من ابناء المحافظة. وتفقد مدير المديرية، الوحدة المتنقلة بالقرية، وقام بالترحيب بالفتيات المتدربات وتشجيعهم على تحصيل أكبر قدر من الاستفادة من البرنامج التدريبى، ووعد بتكرار زياراته للوحدة للمتابعة والاستماع الى مقترحاتهم وآرائهم فيما يخص البرنامج التدريبى، ورافقه خلال زيارته أحمد شكل مكيد مسئول التدريب بالمديرية وعبد الرحيم صالح مشرف الوحدة.

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