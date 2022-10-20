السداد بالدولار.. طرح أراض جديدة بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس الوزراء على طرح مرحلة تكميلية للمرحلة الثامنة بمشروع "بيت الوطن" (أراضى المصريين المقيمين بالخارج)، لاستيعاب طلبات الحاجزين فى المشروع ورغبات الكثيرين منهم فى طرح مناطق مميزة، والاستفادة بأكبر قدر من التحويلات الواردة بالعملة الأجنبية.





جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء. كما وافق المجلس على طرح المشروع للحاجزين بشكل دائم من خلال الموقع الإلكترونى للحاجزين ويتضمن مختلف أطروحات ومشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار قيام الدولة بالعديد من الإجراءات الاقتصادية التى من شأنها تشجيع الاستثمارات الخارجية، على أن يتم ذلك فى ضوء عدة شروط، من بينها أن يتم تحديد سعر متر الأرض بالجنيه المصرى، ويتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار)، طبقا لمتوسط سعر الدولار خلال الأسبوعين السابقين للطرح، أو لسداد الأقساط، ويتم تقييم السعر من خلال البنك المركزى المصرى، وأن يكون الحاجز متمتعا بالجنسية المصرية، وغيرها من الشروط الأخرى التى سيتم إعلانها، وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مهمة تحديد الأسعار، طبقا للأسعار السارية بالهيئة.

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