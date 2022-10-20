القوى العاملة: زيارة ميدانية لمراكز التدريب المهنى بالإسكندرية

وأوضح مدحت الغمراوى مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية فى تقريره، أنه تم متابعة الورش والمتدربين وانتظام التدريب والعمل على إزالة أى معوقات تواجه المدربين وإدارة المركز، موجهاً باهمية التدريب من اجل التشغيل ودعم ثقافة العمل الحر من خلال عقد ندوات ضمن البرامج التدريبية.
وأضاف مدير المديرية، أنه تم الاستماع لجميع المتدربين فى الدورات المنفذة، والذين قدموا الشكر والتقدير للوزير القوى العاملة على الجهود المبذولة من قبل الوزارة والمديرية لتوفير فرص التدريب المجنى للشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل، والذين أبدوا رغبتهم فى مد فترة التدريب لتحقيق أقصى استفادة من التأهيل لسوق العمل، كما وجه القائمين على التدريب بعمل زيارات ميدانية للمصانع للتطبيق العملى بعد الانتهاء من التدريب والبدء فى تشغيل الشباب الخريجين.
وأشاد مدير المديرية بورشة الكوافير بمركز الحضرة التى تعتبر من المهن المستحدثة وذلك لفتح آفاق جديدة للشباب وتخرج عمالة مدربة ذى كفاءة عالية لسوق العمل، مشيرا إلى أن المتدرب يحصل على شهادة معتمدة بعد اجتياز التدريب للحصول على فرص عمل بالمهن المطلوبة فى سوق العمل.
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