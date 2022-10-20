رئيس «الرعاية الصحية» وسفير السويد يزوران شركة أسترازينيكا

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، يرافقه السفير هوكان إيمسجورد، السفير السويدى لدى مصر، وميكايلا انرلينك سوان، المدير الإقليمى للمؤسسة السويدية لقطاع الصحة ، مع أندرياس هدينى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة أسترازينيكا، وسوزان هاكانسون، المدير الأول للعلاقات الحكومية الخارجية بالشركة.





جاء ذلك خلال زيارة رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى دولة السويد، يرافقه خلالها أيضا خالد عبدالوهاب، مسئول قطاع الأعمال والتعاون التجارى بالسفارة السويدية فى القاهرة، كما يرافقه وفد رفيع المستوى من الهيئة العامة للرعاية الصحية، يضم الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفنى لرئيس الهيئة، والدكتور أحمد عاطف، المشرف العام على التعاون الدولى ومدير إدارة الأزمات والكوارث بالهيئة، وذلك للتعرف والإطلاع على نظام الرعاية الصحية المتقدم فى السويد، وبحث تبادل الخبرات مع مختلف الشركات السويدية الرائدة فى المجال الطبى وتكنولوجيا الرعاية الصحية، ومناقشة مجالات التعاون المشترك.

وفى بداية اللقاء، وجه الدكتور أحمد السبكى، الشكر إلى شركة أسترازينيكا لتعاونها الدائم والمثمر مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، لدعم نجاحات وتطوير منظومة الرعاية الصحية بمصر، والإنجاز الذى تم تحقيقه فى مجالات وأنشطة التعاون المختلفة، ومنها تدريب مقدمى الخدمة الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، فى مجالات إدارة سلاسل الإمداد وطب الأسرة والرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى التعاون فى الكشف المبكر عن أورام عنق الرحم والبروستاتا بمحافظتى بورسعيد والأقصر.

وناقش اللقاء، استمرار التعاون بين هيئة الرعاية الصحية وأسترازينيكا فى الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمصر، إضافة إلى استمرار التعاون بمباردة الكشف المبكر عن أورام عنق الرحم والبروستاتا، وامتدادها إلى باقى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

كما وجه الدكتور أحمد السبكى، خلال اللقاء، الشكر إلى شركة أسترازينيكا على الدعم المقدم منها لمصر لإنشاء مستشفى ميدانى مصغر مجهز بكافة التجهيزات الطبية اللازمة للتعامل مع كافة الحالات الطبية والجراحية الطارئة، وذلك ضمن استعدادات التأمين الطبى لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية ، والذى ستستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم.

وتطرق اللقاء، إلى مناقشة التعاون بين هيئة الرعاية الصحية وأسترازينيكا فى مجال المنشآت الصحية الخضراء، وتطبيق مفهوم الرعاية الصحية الخضراء بشكل عام، ودعم استخدام الأدوية والمستلزمات الطبية ذات البصمة الكربونية المنخفضة، فى إطار التوجهات العالمية حاليا نحو تقديم رعاية صحية خضراء أكثر أمانا، وتحسين جودة الهواء، وخفض الانبعاثات الكربونية، وفى إطار التزام مصر بالأجندة الأممية للتنمية الشاملة المستدامة لتحقيق رؤيتها المستقبلية.

وتناول اللقاء، مناقشة استمرار التعاون مع أسترازينيكا فى مجالات تدريب الأطباء ومقدمى الخدمة الصحية بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل، كما تناول بحث الاستفادة من إمكانات شركة أسترازينيكا فيما يتعلق بالصيدلة الإكلينيكية وتعزيز مفهومها، ودعم منظومة العلاج الدوائى بمصر.

وأشاد الدكتور أحمد السبكى، بالتعاون مع شركة أسترازينيكا، كشريك نجاح أساسى فى تطوير منظومة الرعاية الصحية بمصر، ودعمها تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتحقيق رؤيتها بمجالات التحول الرقمى للخدمات، والتدريب والتعليم المستمر للقوى البشرية، والكشف المبكر عن الأمراض، وتقديم أحدث العلاجات بمستشفياتها وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات الإكلينيكية المعمول بها دوليا.

وأكد السبكى، حرص الهيئة على نقل أفضل الخبرات والتجارب الناجحة الدولية فى مجال الرعاية الصحية لتحقيق رؤيتها نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر طبقا لأحدث المعايير العالمية، كما أعرب عن تطلعه لمزيد من الاستثمارات لشركة أسترازينيكا فى مجالات الرعاية الصحية بمصر خلال الفترة المقبلة، وخاصة بعد ما شهده قطاع الرعاية الصحية المصرى من تطورات ونقلة نوعية هائلة.

تجدر الإشارة، إلى أن هذا اللقاء يأتى ضمن برنامج زيارة الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى دولة السويد، والتى بدأها بزيارة وزارة الصحة السويدية، والتقى خلالها بعدد من المسئولين رفيعى المستوى بوزارة الصحة السويدية والمسئولين عن نظام التأمين الصحى بالسويد، كما التقى مع كبار المسئولين بالمؤسسة السويدية لقطاع الصحة (SWECARE)، والمسئولين بهيئة تنظيم قطاعى الصحة والرفاهية (National Board of Healthcare and Welfare)، بالإضافة إلى لقائه فى دائرة مستديرة مع كبار المسئولين والمستثمرين بالشركات السويدية الرائدة فى القطاع الطبى وتكنولوجيا الرعاية الصحية، فضلا عن زيارته إلى مستشفى جامعة كارولينسكا (KAROLINSKA)، وشركة إليكتا (ELEKTA) السويدية، لبحث تبادل الخبرات وسبل التعاون المشترك.